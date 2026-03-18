Los profesores en huelga reprochan al Govern que ignore su malestar: "No han entendido que esto va mucho más allá del sueldo"

Lejos de amainar, la protesta docente crece a cada día que pasa. Se encadenan las manifestaciones, cortes de carreteras, encierros en escuelas e institutos y asambleas en pueblos y ciudades de todo el territorio, de Terres de l'Ebre al Alt Empordà; y la huelga general de este viernes se prevé masiva. El resultado de la consulta organizada por Ustec, la CGT y La Intersindical para avalar su 'no' al acuerdo firmado por el Govern, CCOO y UGT fue contundente -más de 40.000 docentes mostraron su rechazo al pacto y su compromiso a secundar las protestas-, y esa fuerza se está viendo estos tres primeros días de huelga en las calles. El lunes, en Barcelona, el martes en Tarragona y, este miércoles, en la Catalunya Central.

"No entender que el malestar del profesorado es profundo y va mucho más allá del sueldo ha sido un error de cálculo tanto del Govern como de CCOO y UGT", lamenta un docente, histórico afiliado a CCOO que no entiende el papel jugado por su sindicato al firmar el acuerdo con el Govern.

Mientras ese es el sentimiento mayoritario en escuelas e institutos, incluso entre muchos de los docentes que no han hecho huelga, desde el Govern insisten en que el acuerdo de la semana pasada ya da respuesta a la mayoría de las demandas y que en lo que están centrados ahora es en "aplicarlo". Y, si extienden la mano a los sindicatos convocantes de la huelga -Ustec, Aspepc, Cgt y La Intersindical-, es para invitarles a sumarse al acuerdo, no para reabrir las negociaciones.

Motivos distintos

Sobre cuáles son los motivos que empujan a los docentes a la calle no hay una única respuesta. De hecho, hay tantas como docentes. Aunque sí, el sueldo es uno de los grandes motivos -hay consenso entre los manifestantes en que la subida recogida en el pacto es insuficiente- no es ni de lejos el único.

Desde Professors de Secundària (Aspepc), el segundo sindicato con más representación en la mesa sectorial de personal docente, y el primero de la secundaria pública en Catalunya, se desmarcan de una de las tres grandes demandas de Ustec: más recursos para la escuela inclusiva. En un comunicado hecho público este miércoles, desde Aspepc insisten en que "no quieren más recursos para la escuela inclusiva", ya que la consideran un modelo "impuesto por el departament" y que rechazan "de pleno".

Este es uno de los grandes desencuentros entre los profesores en lucha, ya que no son pocos los que se mueven precisamente por lo contrario, por lograr más personal y menos ratio para atender una diversidad que no rechazan, pero que insisten en que necesitan más recursos para poder atender y acoger. Más recursos que los actuales, por supuesto, pero también que los recogidos en el acuerdo que rechazan por insuficiente.

Desde Aspepc exigen la derogación del actual currículo y "el regreso a un modelo de enseñanza estructurado, basado en el conocimiento y con suficientes horas para cada materia"

"No solo exigimos la recuperación de un salario digno después de años de recortes, y que las ratios se reduzcan de forma efectiva en la ESO, el bachillerato y la FP, sino también un reconocimiento de nuestra especialidad y nuestra dignidad profesional", apuntan desde Aspepc, quienes exigen la convocatoria de cátedras de secundaria, la derogación del actual currículo y el regreso a un modelo de enseñanza "estructurado, basado en el conocimiento, con suficientes horas para cada materia, un modelo de evaluación objetiva, medible y racional".

Finalmente, para Aspepc, otro de los pilares de la protesta es la demanda de la adopción de herramientas y medidas "efectivas" para acabar con las faltas de respeto y las agresiones al profesorado, "que cada día aumentan ante el abandono o incluso la culpabilización que sufrimos los docentes por parte de las administraciones", concluyen.