Detienen a un agente de la Policía Local de La Jonquera por quebrantar una orden de alejamiento y conducir ebrio

Un agente de la Policía Local de La Jonquera ha sido detenido por un presunto delito de quebrantamiento de una orden de alejamiento y denunciado penalmente por un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol.

Todo se desencadenó hacia las cinco de la tarde, según ha podido saber Diari de Girona, cuando una mujer alertó al 112 porque el hombre habría vulnerado una orden de protección vigente que le prohibía acercarse al núcleo familiar en relación con la hija. A raíz del aviso, se activaron los Mossos d’Esquadra, que confirmaron los hechos con la víctima. La mujer les informó de que el hombre se había marchado en coche y los agentes iniciaron su búsqueda.

Cuando lo localizaron en la avenida de Europa, los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Figueres se encontraron con que la Policía Local de Llançà lo había detenido; al ver que estaba ebrio, los agentes locales le practicaron la prueba de alcoholemia. En este test, el hombre dio una tasa de alcoholemia de carácter penal, es decir, superior a los 0,60 mg/l de aire espirado, cuando el máximo permitido es de 0,25 mg/l.

Finalmente, los Mossos d’Esquadra lo detuvieron por un presunto delito de quebrantamiento de la orden de protección vigente y también, según aseguran, lo denunciaron penalmente por conducir ebrio, según confirman desde el cuerpo policial, que ha instruido todas las diligencias. El arrestado pasará a disposición judicial en las próximas horas.

Procedimiento disciplinario

Desde el Ayuntamiento de La Jonquera han activado el correspondiente procedimiento disciplinario para esclarecer los hechos tan pronto como han tenido conocimiento de ellos. Fuentes policiales señalan, en todo caso, que el agente deberá responder ante las autoridades penales y administrativas y remarcan que se respeta el principio de presunción de inocencia. Por otro lado, como primera medida cautelar, se le ha prohibido la entrada a la comisaría de la Policía Local de La Jonquera.

El agente, que es funcionario de carrera y tiene 54 años, hacía unos meses que estaba adscrito a tareas en el Ayuntamiento de La Jonquera, fuera del servicio operativo de calle de la Policía Local de La Jonquera. En este sentido, fuentes policiales han remarcado que no llevaba arma reglamentaria y que desarrollaba funciones de carácter no operativo.

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El caso continúa ahora en manos de las autoridades judiciales y policiales, mientras el Ayuntamiento de La Jonquera mantiene abierta la vía disciplinaria interna.