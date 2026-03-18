Los cursos de especialización son el nuevo reto de la FP: casi 400 alumnos matriculados en Catalunya

Con una duración de entre 300 y 900 horas, los cursos de especialización -el último nivel formativo en Formación Profesional- siguen teniendo un peso reducido en términos de matriculación. El número de alumnos matriculados en toda España ronda los 6.000, una cifra que ha crecido considerablemente (en el curso 2021-22 eran 2.685) pero que sigue siendo baja teniendo en cuenta el 'boom' que está viviendo la FP, que ha ganado prestigio social a pasos agigantados llegando a superar el millón de estudiantes por tercer año consecutivo.

La especialización resulta estratégica en el tejido productivo (especialmente en las áreas científicas y de innovación) y es uno de los actuales retos de la FP. En Catalunya, en el curso 2024-25 estaban matriculados en este tipo de formación 382 alumnos (de los cuales, solo 76 eran mujeres) siendo Informática y Comunicaciones la familia con más estudiantes (212), según los datos que maneja CaixaDualiza.

El 86% de los cursos de especialización están dirigidos a personas que han finalizado un grado superior de FP

Desde 2020 se han aprobado 21 cursos de especialización que se concentran en nueve familias profesionales, por lo que prácticamente dos tercios de las familias no han desarrollado, de momento, ninguno. El Consejo de Ministros del pasado 10 de febrero aprobó tres nuevos cursos de especialización “alineados con las tendencias actuales del mercado laboral” y relacionados con los estudios de Agricultura (seguridad alimentaria) y de Inteligencia Artificial y Data.

En la plataforma todofp.com, el Ministerio de Educación y FP tiene disponible un mapa autonómico para orientar a los futuros estudiantes sobre la formación especializada que existe en su comunidad autónoma.

Profundizar en competencias

Los cursos de especialización tienen como objeto complementar y profundizar en las competencias de quienes ya disponen de un título de FP. Están dirigidos para los graduados en ciclos medios (que consiguen así el reconocimiento oficial de técnico especialista) y los de grado superior (que obtienen el título de máster de FP). La FP superior, de hecho, acapara este tipo de formación. Del total de cursos de especialización, casi el 86% de los cursos está dirigido a los técnicos superiores. "Los cursos de especialización responden mayoritariamente a perfiles profesionales más sofisticados y de mayor cualificación", según destaca el Observatorio de la FP en España, promovido por CaixaDualiza.

Aunque la FP siempre enarbola la bandera de la "formación a lo largo de la vida", prácticamente la mitad de los estudiantes titulados en cursos de especialización (al menos, los de grado superior) tienen entre 18 y 24 años.

Además de las desigualdades en la oferta por comunidades, los cursos de especialización también adolecen de una brecha por género. De las 2.685 personas que estaban matriculadas en cursos de formación en el curso 2021-22, el 67% eran varones titulados en grado superior. La tendencia en la matriculación de las mujeres es más acentuada en la familia profesional de Química mientras que en los cursos de especialización de Hostelería y turismo y en Imagen y sonido superan ligeramente el 50%. En el resto de familias, de carácter tecnológico o industrial, la presencia de las mujeres no supera el 10% y en algunos casos, como en el curso de la familia de Electricidad y electrónica de grado superior, apenas hay estudiantes matriculadas.

Precisamente, el área que cuenta con más cursos de especialización es Electricidad y electrónica. Le siguen Transporte y mantenimiento, Informática y comunicaciones, Instalación y mantenimiento, Fabricación mecánica, Energía y agua, Hostelería y turismo e Imagen y sonido. Mayoritariamente -explican los técnicos del Observatorio- los cursos de especialización se enmarcan en familias que cualifican a profesionales STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) o de la industria.

Transición digital y verde

De hecho, la mayor matriculación en esta formación se da en cuatro categorías: STEM, industrial, TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) y verdes. Estas categorías responden a una visión más estratégica derivada de la doble transición que en la que la economía y la FP están inmersas: la digital y la verde.

Los cursos también enfocan su especialización principalmente en las tecnologías 4.0, especialmente en áreas como la robótica, la inteligencia artificial y el análisis de datos masivos (big data), ciberseguridad y realidad virtual. Asimismo, otro de los objetivos es especializar a los profesionales en la implementación y gestión de nuevos productos, desde coches híbridos y eléctricos hasta nuevos materiales.

Por territorios, Andalucía es la comunidad que ostenta una mayor matriculación en cursos de especialización (1.200 alumnos en el curso 2023-24), seguida por Galicia y la Comunitat Valenciana, que suman casi el 55% del total.

En su monográfico sobre los cursos de especialización, los técnicos del Observatorio de la FP piden una evaluación del impacto de los cursos de especialización para comprobar su eficacia en el tejido productivo: "Se requiere evaluar el efecto innovador de los cursos en su entorno inmediato, fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas". El Observatorio también reclama a las administraciones un estudio del impacto de la formación especializada en la inserción laboral.