Huelga de docentes
La comunidad educativa del Berguedà corta la C-16 para pedir más recursos y menos burocracia
La acción de protesta ha interrumpido el tráfico en el entorno del instituto Guillem de Berguedà y más tarde se ha trasladado a la C-16, en la entrada Berga Centre
Xavi Moraleda
Unos ochenta docentes y representantes sindicales del Berguedà se han unido esta mañana para reivindicar más recursos y una educación pública y de calidad, una protesta enmarcada en el conjunto de manifestaciones que se han hecho en todo el país. La acción ha consistido en un corte de tráfico en el entorno del instituto Guillem de Berguedà que más tarde se ha dirigido a la C-16, en la entrada de Berga Centre, delante del centro educativo. La protesta ha comenzado hacia las 7.30 h de esta mañana y se ha alargado durante unos tres cuartos de hora, aproximadamente.
Con grandes pancartas que mostraban lemas como "Defendamos la escuela pública" o "Garantizamos la educación pública de calidad. Ya basta", la ochentena de asistentes han pedido un aumento de recursos y salarios que permitan aligerar la carga que recae en los docentes, así como una reducción de la burocracia.
A raíz de la protesta, agentes de los Mossos d'Esquadra han tenido que desviar la circulación del Eix del Llobregat por el interior de Berga, hecho que ha provocado ciertos problemas de movilidad, especialmente en las principales arterias del centro. La situación, sin embargo, ha quedado normalizada pasadas las 10 h de la mañana.
El piquete ha estado formado por maestros, profesores y otros miembros de la comunidad educativa berguedana y representantes de los sindicatos USTEC, CGT y la Intersindical.
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