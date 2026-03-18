La Collada de Toses en la Cerdanya tiene el cuarto tramo más peligroso de la red de carreteras del Estado

El punto kilométrico 165 de la N-260, en el tramo de la Cerdanya de la Collada de Toses, es el cuarto punto más peligroso de la Red de Carreteras de todo el Estado, y el más peligroso de Catalunya.

Pero es que además, cuatro kilómetros antes, el kilómetro 161, es el 8º del Estado y el segundo punto negro de Catalunya, según una clasificación por índice de peligrosidad.

Un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) que ha analizado la peligrosidad de la Red de Carreteras del Estado durante el quinquenio 2020-2024 a partir de los últimos datos disponibles del Ministerio de Transportes, el tramo ceretano de la N-260 concentra 5 puntos negros de la lista de 45 que hay en Catalunya.

La clasificación se hace calculando el índice de peligrosidad medio, teniendo en cuenta el número de accidentes con víctimas contabilizados en el tramo de 1 kilómetro de carretera y el número de vehículos que pasan diariamente por esa carretera.

Así, el tramo con el índice de peligrosidad medio más elevado de Catalunya está en el punto kilométrico 165, en Alp, en la collada de Toses, que ocupa el cuarto lugar del ranking estatal con un IPM de 852,4.

Esto significa que con una intensidad media diaria de 275 vehículos, este kilómetro de carretera ha registrado cuatro accidentes con una víctima cada uno. Se considera víctima, a efectos de este estudio, cualquier herido leve o grave, o víctima mortal.

También en este mismo ámbito aparece el kilómetro 161, también en Alp, que es octavo en la clasificación con un IPM de 639,3: con la misma intensidad media diaria de 275 vehículos, este kilómetro de carretera ha registrado tres accidentes con cuatro víctimas en total.

Y a esta lista hay que añadir los puestos 47, 48 y 49 de la lista de puntos negros del Estado, los kilómetros 156, 167 y 175 de la misma carretera, siempre en el término de Alp, los tres con un índice de peligrosidad medio de 213,1.

Ahora bien, la peligrosidad no siempre coincide con el mayor número de siniestros. Uno de los datos más relevantes del informe es que algunos de los tramos con más peligrosidad soportan una intensidad media diaria muy baja. Es el caso de los puntos situados en la collada de Toses, dentro del término de Alp, con solo 275 vehículos al día, pero con índices muy elevados.

En el conjunto de Catalunya, el informe localiza 45 tramos especialmente conflictivos, con 562 accidentes con víctimas y 752 víctimas. Girona, con sus 13 tramos, concentra cerca del 29% de los puntos negros catalanes, pero alrededor del 11,7% de los accidentes con víctimas y del 11,4% de las víctimas.

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En la selección de los tramos más peligrosos de España, AEA ha tenido en cuenta los tramos de un kilómetro de carreteras de la Red del Estado con un índice de peligrosidad medio en los cinco últimos años igual o superior a 82, es decir, tramos de carretera que al menos tuvieran un índice de peligrosidad diez veces superior al de la media.