Más de cinco años para entrar en una residencia en Catalunya: la Síndica urge a transformar por completo la Administración

Las personas con discapacidad en Catalunya tienen que esperar de media 1.991 días para acceder a algunos de los servicios residenciales que disponen para ellos –un 6% más que en 2024– y las personas mayores tienen que esperar 583 días para que se les adjudique una plaza en una residencia –un 7% más que hace un año–. Durante el 2025, el número de familias que esperan que se les entregue una vivienda de emergencia que ya tienen adjudicada aumentó un 23,4% hasta las 1.304 y el tiempo de tramitación para la Renda Garantida de Ciutadania pasó de los 76 a los 122 días de media.

Estos son solo algunos de los datos recogidos en el Informe de 2025 de la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, que asegura que la Administración Pública ha alcanzado un "fin de ciclo" y urge a un "acuerdo de país" que la transforme completamente. "No se trata de tomar medidas aisladas. Estamos pensando en una transición profunda para que la Administración recupere su razón de ser y sirva a la ciudadanía", ha defendido durante la presentación del informe, este miércoles.

Parte de la razón de estos datos, según apunta el informe, es la burocratización excesiva del sistema. La Síndica estima que los trabajadores públicos llegan a pasar un 30% de su jornada con faenas burocráticas, algo que va en detrimento de la atención a las personas. La ventana única que prometió la Generalitat para 2025 tendría que ser una de las principales respuestas a esta burocratización del sistema, pero de momento la iniciativa no se ha comenzado a aplicar sobre el terreno. La desatención está detrás, por ejemplo, de que el 60% de las personas en situación de privación material severa siguen hoy en día sin acceder ni al Ingreso Mínimo Vital (IMV) ni a la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

Más quejas que nunca

El año pasado fue el año con más actividad en la historia de la Síndica. El ente liderado por Giménez-Salinas realizó má de 25.000 actuaciones y registró 13.646 quejas y 11.428 consultas, más que nunca. La mitad de estas quejas recibidas fueron a parar al ámbito de los derechos sociales.

Los agravios por el mal funcionamiento de los servicios sociales, por ejemplo, aumentaron un 61,6%. En este sentido, la Síndica ha indicado que, pese a que ha habido un aumento de los recursos que se destinan a las políticas sociales, esto no se ha traducido en un mejor funcionamiento del sistema. Las quejas recibidas por la Síndica apuntan que la presión asistencial ha aumentado y que el malestar por el desborde de los profesionales se hace cada vez más presente entre los trabajadores sociales, los servicios de atención primaria en salud o los centros educativos.

Tampoco sale bien parada de 2025 la carpeta de la vivienda. Pese a que el informe apunta que el Govern ya está tomando pasos para desarrollar políticas estructurales para resolver esta problemática "a medio y largo plazo", considera que no se ha promovido lo suficiente un poarque de vivienda social estable. De momento, hay aproximadamente 40.000 viviendas sociales y cerca de 120.000 personas en el registro de solicitantes. La Síndica recibió el año pasado un 52,4% más de quejas relacionadas con la vivienda.

La situación en la infancia

El papeleo excesivo en los trámites, también, que la Administración prime en muchos casos en su actividad elementos organizativos internos y no el interés general de la ciudadanía. El informe pone de ejemplo el caso de los centros educativos de alta complejidad o de los servicios de protección a la infancia, que se han visto descabezados por los procesos de estabilización y los concursos de traslados.

Buscar una cierta estabilidad en el personal especializado en atención a la infancia es, de hecho, una constante reivindicación tanto de la Síndica como las entidades del sector. Y es que la gran movilidad laboral de estos profesionales –azuzada en muchos casos por las condiciones precarias de su trabajo– es negativa en muchos casos para los menores y sus familias, que tienen que ir cambiando de figura referente en la Administración constantemente. Lo mismo sucede en los centros educativos de alta complejidad. "Será muy difícil que se produzcan cambios en la educación si hay un permanente cambio que lo dificulta", ha lamentado Giménez-Salinas durante la presentación del informe.

En este sentido, otra de las reclamaciones constantes de la Síndica es la desinstitucionalización de los menores. Es decir, evitar en la medida de lo posible que aquellos menores que la Administración considera que no pueden estar a cargo de sus progenitores acabe en recursos residenciales de la Generalitat. En 2025, al menos 300 menores de seis años viven en alguno de estos recursos. Al menos otros 300 más, por otro lado, viven en recursos residenciales pensados para personas sin hogar. En general, hay en Catalunya unos 5.300 menores tutleados (un 4% más que en 2024).

"¿Tan dificil es mover ficha para que 300 niños no crezcan en residencias?", se ha preguntado Giménez-Salinas, que asegura que pese a las buenas palabras del Govern para reformar la DGPPIA, los resultados del cambio "aún no se han notado en la práctica". La Síndica de Greuges ha pedido en reiteradas ocasiones que se prohíba por ley que los menores se acojan en recursos residenciales de la Adminstración.

El informe de la Síndica también pone por primera vez el acento en el sinhogarismo. Giménez-Salinas convocó en diciembre una cumbre con los ayuntamientos y realizó una encuesta que recogía que al menos 6.724 personas dormían en las calles de las ciudades de más de 20.000 habitantes en Catalunya.

La cosa empeora en Rodalies

Más allá de políticas y derechos sociales, detrás del aumento histórico de quejas y consultas a la Síndica en 2025 también se encuentran los problemas de la res de Rodalies. Las quejas por la red de trenes de Renfe en Catalunya se han disparado un 136% en comparación al 2024 hasta las 578. La mayoría de estas quejas, según el informe, tienen que ver con la puntualidad. La Síndica calcula que un 6,6% de los trenes llegan con retrasos de más de cinco minutos a las estaciones y que la demora es, de media, de unos 20,5 minutos.