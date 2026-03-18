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Saló de l'Ensenyament

Catalunya es la cuarta comunidad con más matriculaciones en escuelas oficiales de idiomas

La lengua más estudiada es el inglés, idioma que solo habla bien el 12% de quienes tienen, como mucho, la educación secundaria frente al 65% de los universitarios

El inglés escala posiciones en la universidad: el 15% de las titulaciones de grado y máster son bilingües

Una joven mira unos libros editados en inglés, en un comercio de Barcelona.

Una joven mira unos libros editados en inglés, en un comercio de Barcelona. / Jordi Otix

Olga Pereda

Olga Pereda

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El alumnado matriculado en una escuela oficial de idiomas asciende a 331.551, según la última estadística disponible del Ministerio de Educación y FP (curso 2023-24). Catalunya, con 38.308, es la cuarta autonomía con mayor número de estudiantes en este tipo de centros. Las primeras posiciones están ocupadas por la Comunitat Valenciana (54.303), Madrid, (41.523) y Andalucía (40.991). En el otro extremo, con las menores matriculaciones, se sitúan La Rioja (2.776), Asturias (4.811) y Cantabria (4.999).

La lengua más estudiada es el inglés (63,2% del alumnado), seguida del francés (12,1%). El alemán acapara un 7,1% y el italiano, un 4,2%. Dentro de estas enseñanzas también están incluidas las lenguas oficiales: 9.115 estudian catalán (5.814 en la Comunitat Valenciana y 3.301, en Catalunya), 6.877 estudian euskera, y 841, gallego. Los cursos de castellano para extranjeros cuenta con 15.187 matriculados.

La comunidad docente reconoce que, al contrario de lo que pasa con otras materias escolares, aprender bien inglés y tener destreza oral y escrita exige mucha exposición o inmersión. Se trata de una asignatura compleja y la mayoría de las familias reconocen que con el horario lectivo no es suficiente, de ahí el afán por buscar academias. De hecho, el inglés copa más de la mitad (52,7%) de las clases particulares que reciben los escolares en España, dejando en segundo lugar a las matemáticas (40,2%).

Obligatorio

El estudio de, al menos, una lengua extranjera es obligatorio en primaria, secundaria y bachillerato. No lo es en educación infantil, aunque casi todo su alumnado (casi 85%) tiene contacto con una lengua extranjera, básicamente el inglés. Además, el 13,7% de los niños y niñas de primaria -40% en el caso de la ESO y 14,4% en el caso de bachillerato- estudian una segunda lengua extranjera, mayoritariamente el francés.

"Lejos de perder su relevancia, el manejo de idiomas sigue siendo una herramienta fundamental en el acceso a oportunidades educativas y profesionales porque las nuevas tecnologías no eliminan la utilidad de saber idiomas sino que la refuerzan"

— Funcas

“Hablar varios idiomas es una habilidad de creciente importancia en un mundo globalizado. El dominio de varias lenguas mejora las capacidades cognitivas y facilita el desarrollo profesional y cultural”, según concluye un informe de Funcas, que asegura que el inglés es un arma imprescindible no solo para la consabida formación a lo largo de la vida sino para optimizar el uso de herramientas de la inteligencia artificial. “Lejos de perder su relevancia, el manejo de idiomas sigue siendo una herramienta fundamental en el acceso a oportunidades educativas y profesionales. Las nuevas tecnologías, al fin y al cabo, no eliminan la utilidad de saber idiomas, sino que la refuerzan”, aseguran los investigadores del centro de análisis.

Noticias relacionadas y más

Funcas destaca que las “sustantivas diferencias” en cuanto al dominio del inglés según el nivel educativo. En España solo habla inglés el 12% de quienes tienen, como mucho, la educación secundaria, frente al 65% de quienes cuentan con estudios universitarios. Entre los que tienen posgrado la cifra supera el 80%. Sin embargo, entre los que han cursado formación profesional superior el porcentaje se reduce al 42%.

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