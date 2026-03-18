Más de 300 escuelas podrían dejar de hacer colonias como medida de presión de la protesta docente

La Asociación de Casas de Colonias y Albergues de Catalunya (ACCAC), la Asociación de Empresas de Ocio, Educación y Cultura (Acellec) y la Confederación del Tercer Sector han reivindicado el valor de las colonias escolares y han solicitado su integración formal en el sistema educativo. Las tres organizaciones han advertido que no hacerlo lleva a polémicas "que no tienen sentido desde el punto de vista pedagógico". Así, han defendido en un comunicado que ir de colonias no debe ser un agravio ni un perjuicio para los docentes, al mismo tiempo que atender las reivindicaciones de los docentes "no debe ser una amenaza para la continuidad de las colonias". En este sentido, han pedido que los docentes tengan compensaciones laborales "suficientes y justas". Estas consideraciones llegan en un momento en que más de 300 centros escolares se han adherido a un manifiesto para dejar de hacer colonias escolares el próximo curso si no se mejoran sus condiciones laborales.

La ACCAC, Acellec y la Confederación han expresado su "apoyo explícito" a las reivindicaciones generales de los docentes, que consideran que ponen de relieve "la necesidad de dar un nuevo y significativo impulso a las condiciones de trabajo con las que se despliega este servicio esencial". También han confiado en que se pueda llegar a un acuerdo "equilibrado" entre las partes, que sea suficiente para los docentes y asumible para el Gobierno.

Concepción amplia de la educación

Sin embargo, han reivindicado que se valore una concepción amplia de la educación, que tenga en cuenta también los aprendizajes no formales o complementarios. En este sentido, han solicitado que se tengan en cuenta servicios complementarios como el tiempo de mediodía, las actividades extraescolares, la relación con el entorno comunitario, las salidas educativas y las colonias escolares.

Por ello, han pedido que las mejoras que se puedan conseguir afecten al conjunto de la comunidad educativa "de manera equilibrada" y no supongan el avance en un ámbito y el retroceso en otros.

La importancia de las colonias escolares

Las tres organizaciones han destacado explícitamente la importancia de las colonias escolares, coincidiendo con las iniciativas para dejar de realizarlas a partir del próximo curso si no hay una mejora de las condiciones laborales de los docentes. Precisamente, han considerado que el momento actual de reivindicación es idóneo para avanzar hacia su integración formal en el sistema educativo, con garantías para todos los actores implicados. Y es que ven "con preocupación" que este recurso se está desaprovechando precisamente con los colectivos que más lo necesitan. Por ejemplo, han señalado que a menudo el alumnado recién llegado queda excluido de las actividades de ocio y, especialmente, de las colonias, por motivos económicos o por desconocimiento cultural del modelo. Han añadido que, en algunos casos, esta exclusión también afecta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Las organizaciones han reivindicado que las colonias ofrecen oportunidades de aprendizaje y convivencia que en el aula son difíciles de generar, "siendo vitales para la inmersión lingüística y la construcción del sentimiento de pertenencia".

Becas suficientes

Ante estas situaciones, han pedido avanzar hacia la plena integración de las colonias en el sistema educativo con un sistema de becas suficiente para que ningún niño quede excluido. Además, han reclamado "compensaciones laborales suficientes y justas" para los docentes, evitando que se conviertan en una sobrecarga añadida.

"No abordar la integración formal de las colonias en el sistema educativo pone en riesgo la continuidad de un modelo que aporta cohesión social y aprendizaje significativo", han manifestado. Por último, se han ofrecido a trabajar conjuntamente en una estrategia de país que acompañe los avances en las reivindicaciones de los docentes y que preserve al mismo tiempo las colonias como un servicio valioso para los niños y jóvenes.