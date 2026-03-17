Tarde de caos en Rodalies: un incendio obliga a cortar la R1 y la R4 entre Sants y Plaça Catalunya

Un incendio en el cableado entre las estaciones de Barcelona Sants y Plaça Catalunya ha puesto patas arriba este martes la red de Rodalies en Barcelona. Según confirman fuentes de Renfe, el fuego ya ha podido ser extinguido y los técnicos ya revisan la zona para recuperar lo antes posible el servicio.

El incidente ha obligado a cortar este túnel clave para la normal circulación de los trenes bajo la capital catalana. Por este paso soterrado circulan trenes de la R1, la R4 y la R3, aunque esta última permanece cortada por obras de desdoblamiento. De momento, eso sí, todos los trenes se desvían por el túnel de Passeig de Gràcia.

Es una medida que tiene que servir para aliviar la carga de trenes en la principal estación ferroviaria de la ciudad, algunos usuarios denuncian que llevan más de media horas parados allí.

Barcelona, sin embargo, no es el único punto problemático de la red de Rodalies esta tarde. Otra incidencia en la infraestructura, en este caso entre las estaciones de Cunit y Sant Vicenç de Calders, provoca que los trenes de la R2Sud acumulen retrasos que pueden superar, según los canales oficiales de Rodalies, los 15 minutos. Consultando el visor a tiempo real de Renfe, sin embargo, las demoras llegan hasta los 72 y los 46 minutos.

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Esta afectación es espcialmente grave porque, además, en el tramo de esta línea en Baix Penedès y en el Garraf –entre las estaciones de Sant Vicenç y Garraf– solo circulan estos días dos trenes por hora y sentido de la R2Sud a causa de las obras de mantenimiento que empezaron este mismo lunes en los túneles del Garraf.