SOS Costa Brava identifica 10 focos de riesgo urbanístico en el litoral en ocho municipios

SOS Costa Brava ha identificado diez focos de riesgo territorial que considera clave para la defensa del litoral durante los próximos meses en la Costa Brava. La federación advierte de que no se trata solo de proyectos urbanísticos puntuales, sino también de revisiones de planeamiento, modificaciones de POUM, sentencias pendientes de ejecución y sectores que podrían reactivar derechos edificatorios procedentes de décadas atrás. Begur, Cadaqués, Calonge, Lloret de Mar, Port de la Selva, Palafrugell y Pals están en su punto de mira.

Ante este escenario, SOS Costa Brava reclama una revisión profunda del modelo urbanístico de la Costa Brava y una moratoria efectiva del crecimiento en áreas sensibles.

La entidad alerta de que muchos de estos procesos afectan a suelos especialmente vulnerables, como zonas forestales, espacios dunares, áreas inundables o sectores con fuertes pendientes, y denuncia que, en algunos casos, se estarían impulsando con informes desfavorables o en contradicción con normativas como la Ley de Costas o el Plan Director Urbanístico del Litoral.

Jardins de Sa Riera de Begur

Uno de los casos más destacados es el de Jardins de Sa Riera Living, en Begur, "un macroproyecto todavía inmerso en un contencioso jurídico complejo", alertan. La federación cuestiona que los terrenos puedan considerarse suelo urbano y denuncia pendientes extremas, falta de accesibilidad, ausencia de estudio de impacto paisajístico y posibles vulneraciones de la Ley de Costas. Según la entidad, el desenlace del caso podría marcar precedente para futuras urbanizaciones en zonas sensibles del municipio y del conjunto del litoral gerundense.

También en Begur, SOS Costa Brava sigue de cerca la revisión integral del POUM, un proceso que considera determinante porque el planeamiento actual todavía mantiene sectores forestales y áreas con pendientes superiores al 20% como urbanizables. La federación ya ha hecho propuestas y sugerencias en la fase inicial y prevé presentar alegaciones cuando el Ayuntamiento apruebe el documento inicialmente. Entre otros puntos, pide la desclasificación de sectores como Font de la Salut, Bosc Major-Mas Gispert, Montcal 2 y Aiguafreda.

Más construcciones en Cadaqués

En Cadaqués, la polémica se centra en el nuevo POUM, que prevé urbanizar hasta 54 hectáreas y permitir 755 nuevas viviendas. SOS Costa Brava y las entidades locales consideran que el documento reabre la puerta a un modelo urbanístico “obsoleto y especulativo”, ya que mantiene sectores en pendiente, zonas inundables y espacios naturales de gran valor como Sa Guarda y S’Oliguera. También critican la propuesta de trasladar el campo de fútbol a Portlligat para poder edificar el ámbito actual.

En Calonge, la modificación del POUM del sector del Collet es otro de los puntos calientes de 2026. Según la federación, el planeamiento aumenta el techo edificable y el número de viviendas en una zona con riesgo de inundación y valor conector, sin haberse sometido a una evaluación ambiental adecuada. La operación podría suponer la construcción de 486 viviendas, 119 más de las previstas actualmente.

Llançà y Port de la Selva, construcciones

El litoral norte concentra varios de los frentes más controvertidos. En Llançà, SOS Costa Brava señala especialmente los casos de Super Fener y PE2 Roses. En el primero, denuncia la reactivación irregular de un proyecto para 94 viviendas cerca del Parque Natural del Cap de Creus y con fuertes pendientes. En el segundo, alerta del riesgo de crear un continuo urbano entre Llançà y Port de la Selva en un espacio que, según recuerda, el Plan Director Urbanístico obligaba a preservar. Las entidades han presentado alegaciones por falta de evaluación ambiental, clasificación inadecuada del suelo y ausencia de participación ciudadana.

También en Llançà, el PMU de la Farella ha acabado en los tribunales. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admitido a trámite el recurso contencioso presentado por SOS Costa Brava e IAEDEN contra un proyecto que prevé cinco bloques plurifamiliares con 62 viviendas y posibles usos hoteleros en lo que consideran el último pinar litoral del núcleo urbano. Las entidades denuncian que el proyecto se aprobó sin evaluación ambiental y que afecta a hábitats de interés comunitario y a una zona de gran impacto paisajístico.

662 viviendas en Lloret de Mar

En el sur de la Costa Brava, Lloret de Mar aparece en la lista con la modificación del POUM de Mont Lloret, que permitiría construir 662 viviendas en una ladera forestal de 52 hectáreas. SOS Costa Brava y SOS Lloret aseguran que el proyecto incumple el Plan Director del Litoral, vulnera la Ley Forestal y no dispone ni de evaluación ambiental ni de estudios hidrológicos, pese al riesgo de erosión y la afectación sobre un conector ecológico.

Camí de Ronda de Palafrugell

En Palafrugell, la federación pone el foco en el proyecto del Camí de Ronda en Cap Roig, que considera incompleto e insuficiente. Según denuncia, el documento no analiza alternativas, no incorpora estudios de impacto ni de integración paisajística y evita abordar el derribo de los muros ilegales del macrochalé de el Golfet, objeto de una sentencia firme. La entidad advierte de que, si el proyecto se utiliza para esquivar la ejecución de la resolución judicial, podría acabar siendo anulado.

Urbanizar Cap de Bol y s'Arenella, en Port de la Selva

Otro de los municipios bajo vigilancia es Port de la Selva, donde la modificación del POUM para urbanizar Cap de Bol y s’Arenella prevé 16 chalés en el primer sector y 24 en el segundo. SOS Costa Brava sostiene que la propuesta contradice las directrices de paisaje que piden evitar un continuo urbano entre Llançà y Port de la Selva, y alerta del impacto sobre una zona de gran valor ecológico, con fuertes pendientes y elementos patrimoniales como muros y un puente de piedra seca.

1815 viviendas nuevas y complejos hoteleros en Pals

La relación de casos se cierra con Pals, donde el nuevo POUM en fase inicial podría permitir hasta 1.815 viviendas nuevas y seis complejos hoteleros. SOS Costa Brava considera estas previsiones “totalmente desproporcionadas” y denuncia que afectan a suelos inundables, conectores ecológicos y hábitats de interés comunitario, especialmente en ámbitos como la playa de Pals, Rodors, Interpals y el PAU de els Jonquers. La entidad ya ha presentado alegaciones y reclama una reformulación completa del planeamiento.

Noticias relacionadas

Con este listado, SOS Costa Brava quiere situar el debate urbanístico en el centro de la agenda de 2026 y advierte de que el futuro del litoral se decidirá, en buena parte, en estos diez expedientes. La federación defiende que la Costa Brava ya no puede sostener nuevos crecimientos sobre espacios frágiles y reclama que las administraciones apuesten por un modelo territorial más restrictivo, adaptado a los límites ambientales y alejado de la expansión urbanística que ha marcado las últimas décadas.