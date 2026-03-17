Proponen crear un distrito universitario propio para Catalunya

La propuesta de crear un distrito universitario propio para Catalunya ha generado debate en las últimas semanas con la iniciativa registrada por Junts en el Congreso de los Diputados, que reclamaba más capacidad para ordenar el acceso y la admisión en las universidades catalanas y también el traspaso de la competencia para expedir y homologar títulos universitarios.

La formación defiende que el modelo actual perjudica a los estudiantes catalanes y limita el retorno social de la inversión pública en educación superior, especialmente en estudios como Medicina.

En el marco de una moción de ERC sobre la situación del sistema de salud, el Parlament votó el jueves pasado un punto que reclamaba «la eliminación del distrito universitario único a escala del Estado español» o, si no era posible, la reserva del 70% de plazas para estudiantes de institutos catalanes, con la previsión de que estas medidas entraran en vigor en el curso 2026-27. La propuesta, sin embargo, fue rechazada por 68 votos en contra y 67 a favor.

El 40% de los estudiantes proceden de otras comunidades o del extranjero

La discusión se centró sobre todo en los estudios de Medicina, que es donde el malestar se arrastra desde hace más tiempo. Junts sostiene que en las facultades públicas de Medicina de Catalunya los alumnos procedentes de otras comunidades autónomas o del extranjero representan cerca del 40% del total, y que en centros como la Universitat de Lleida y la Rovira i Virgili este porcentaje se eleva hasta el 70%.

De este modo, una parte de los estudiantes formados en Catalunya acaban ejerciendo fuera y esto reduce el retorno de la inversión pública en un contexto de falta de profesionales sanitarios.

En este contexto, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, se reunió el pasado octubre con los decanos de las facultades de Medicina catalanas para abordar la planificación del sistema, las necesidades del grado y el marco legal vigente. Según la respuesta escrita del Govern al Parlament, en aquella reunión se constató que la Generalitat no podía eliminar unilateralmente el distrito único porque deriva del Real Decreto 69/2000, una regulación estatal.

Vías alternativas

Ante este límite jurídico, el Govern defiende vías alternativas dentro del sistema actual. Entre las opciones planteadas está que la valoración de los estudiantes que optan a Medicina tenga en cuenta el percentil de su nota dentro de la comunidad autónoma de origen, para reflejar mejor el peso real de cada calificación según el contexto territorial.

La consellera también expuso el plan de incremento de plazas y el impulso del traslado de estudiantes de Medicina a otros campus catalanes, con el objetivo de facilitar la circulación y la retención del talento.

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El debate tiene también una dimensión competencial. El artículo 172 del Estatut d’Autonomia atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva sobre la coordinación de los procedimientos de acceso a las universidades, la competencia compartida sobre la regulación del régimen de acceso y la competencia ejecutiva sobre la expedición de los títulos universitarios oficiales. Es en este terreno donde los partidarios del distrito propio sitúan su reivindicación, aunque el Govern admite que, con la normativa estatal actual, no tiene margen para desactivar por sí solo el modelo abierto vigente.