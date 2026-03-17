Protesta educativa
Los profesores en huelga de Catalunya cortan la AP-2 y el acceso al Puerto de Tarragona
Este martes hay convocada una nueva jornada de paros en escuelas e institutos de Tarragona, el Penedès y Terres de l'Ebre
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El segundo día de huelga de profesores en Catalunya, que se ha trasladado este martes a Tarragona, el Penedès y Terres de l'Ebre, provocando cortes en la AP-2 en Montblanc en dirección a la N-240 y en el acceso al Puerto de Tarragona por la A-27.
Los docentes han salido a la calle para manifestarse y sobre las ocho han cortado el acceso al puerto, provocando retenciones de camiones que trataban de acceder para cargar y descargar.
En Montblanc, los profesores, acompañados por tractores de Revolta Pagesa que se han sumado a la protesta, se han concentrado en una de las rotondas de acceso al municipio y han cortado luego el acceso a la AP-2.
Manifestación a mediodía
Los docentes están convocados a las 12.30 horas a una manifestación por el centro de Tarragona, que comenzará en la plaza Imperial Tarraco y en la que también participarán miembros de Revolta Pagesa.
Se trata del segundo día de huelga convocada por los sindicatos USTEC-STEs, Professors de Secundària (Aspepc), La Intersindical-CSC y la CGT para reclamar mejoras laborales, una reducción de las ratios de alumnos, incrementar la plantilla o reducir las tareas burocráticas.
Las protestas se llevarán a cabo durante toda la semana: comenzaron ayer en Barcelona; hoy, en Tarragona: el miércoles, en Lleida; el jueves, en Girona, y el viernes habrá una manifestación unitaria en Barcelona.
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