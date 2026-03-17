Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RosalíaHuelga profesoresGuerra IránOrmuzTerremoto CubaAsteroideCastilla y LeónBarcelonaSetlist RosalíaMercadona
instagramlinkedin

Protesta educativa

Los profesores en huelga de Catalunya cortan la AP-2 y el acceso al Puerto de Tarragona

Este martes hay convocada una nueva jornada de paros en escuelas e institutos de Tarragona, el Penedès y Terres de l'Ebre

Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de las protestas en la educación: fechas, afectaciones y qué reclaman

Miles de profesores libran en Barcelona un nuevo pulso al Govern: "Cualquiera que pise un centro sabe que el conflicto no ha acabado"

Protesta docente este martes en Montblanc.

Protesta docente este martes en Montblanc. / Mar Rovira / ACN

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El segundo día de huelga de profesores en Catalunya, que se ha trasladado este martes a Tarragona, el Penedès y Terres de l'Ebre, provocando cortes en la AP-2 en Montblanc en dirección a la N-240 y en el acceso al Puerto de Tarragona por la A-27.

Los docentes han salido a la calle para manifestarse y sobre las ocho han cortado el acceso al puerto, provocando retenciones de camiones que trataban de acceder para cargar y descargar.

En Montblanc, los profesores, acompañados por tractores de Revolta Pagesa que se han sumado a la protesta, se han concentrado en una de las rotondas de acceso al municipio y han cortado luego el acceso a la AP-2.

Manifestación a mediodía

Los docentes están convocados a las 12.30 horas a una manifestación por el centro de Tarragona, que comenzará en la plaza Imperial Tarraco y en la que también participarán miembros de Revolta Pagesa.

Se trata del segundo día de huelga convocada por los sindicatos USTEC-STEs, Professors de Secundària (Aspepc), La Intersindical-CSC y la CGT para reclamar mejoras laborales, una reducción de las ratios de alumnos, incrementar la plantilla o reducir las tareas burocráticas.

Noticias relacionadas y más

Las protestas se llevarán a cabo durante toda la semana: comenzaron ayer en Barcelona; hoy, en Tarragona: el miércoles, en Lleida; el jueves, en Girona, y el viernes habrá una manifestación unitaria en Barcelona.

TEMAS

  1. La comisión catalana de la eutanasia resuelve que Pere, el vecino de Reus con una depresión severa, ha agotado 'todos los tratamientos': 'No hay posibilidad de curación ni de mejora
  2. La Aemet confirma la llegada de la borrasca Samuel y anuncia que hemos batido récord absoluto de frentes de gran impacto en el Mediterráneo
  3. Las grabaciones a los asesinos de Francisca Cadenas: 'No la vais a encontrar
  4. Astrónomos detectan una señal láser procedente de una galaxia a 8.000 millones de años luz
  5. Resignación entre los usuarios de Rodalies en el inicio de los cortes en el Garraf: 'Es un pitote, hoy no llego a tiempo
  6. Así está la situación de las líneas de Rodalies Renfe en Catalunya: empiezan las obras en los túneles del Garraf
  7. Becas de 900 euros al mes para estudiar fuera de tu ciudad: requisitos y cómo pedirlas
  8. En el primer tren de Barcelona a Tarragona que pasa por el tramo del accidente de Gelida: 'No tenía ni idea de las obras

La policía de Vilafranca del Penedès inspecciona un taller mecánico y encuentra un camión con 630 kg de hachís

La policía de Vilafranca del Penedès inspecciona un taller mecánico y encuentra un camión con 630 kg de hachís

Los profesores en huelga de Catalunya cortan la AP-2 y el acceso al Puerto de Tarragona

Los profesores en huelga de Catalunya cortan la AP-2 y el acceso al Puerto de Tarragona

China aprueba el primer implante cerebral comercial para tratar la parálisis

China aprueba el primer implante cerebral comercial para tratar la parálisis

Directo | Los profesores en huelga cortan la AP-2 y el acceso al Puerto de Tarragona

Directo | Los profesores en huelga cortan la AP-2 y el acceso al Puerto de Tarragona

Consulta el estado de los pantanos en Catalunya

Consulta el estado de los pantanos en Catalunya

La escapada discreta de la princesa Leonor: comida con amigos en un asador en Alicante

La escapada discreta de la princesa Leonor: comida con amigos en un asador en Alicante

Convento Jerusalén vuelve a alzarse como la mejor falla de València con ‘Redimonis’

Convento Jerusalén vuelve a alzarse como la mejor falla de València con ‘Redimonis’

Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las cajas negras de los trenes revelan que entre el descarrilamiento y choque pasaron 15 segundos