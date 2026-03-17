El primer centro de FP especializado en el sector ferroviario de Barcelona echará a andar este septiembre en Torre Baró

El Institut Pablo R. Picasso, en el barrio de Torre Baró -en el imaginario colectivo gracias a la película 'El 47'- incorporará este septiembre dos nuevos ciclos formativos de grado medio: uno de Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario y otro de Gestión Administrativa orientada al sector del transporte ferroviario; el primer paso para convertirse en el primer centro en la capital catalana especializado en el sector ferroviario. Lo hará en el marco de una estrategia del Govern para disponer de mano de obra calificada -de 'talento', en el argot del Govern- el día que llegue el ansiado traspaso de Rodalies, con el objetivo de que este logre mejorar la gestión de un servicio que en demasiadas ocasiones es la pesadilla de miles de catalanes que cogen el tren todos los días para ir a estudiar o a trabajar (y luego regresar a sus casas).

Con esto nuevo enfoque encaminado hacia un sector como el ferroviario, tan en crisis como de futuro (el margen de mejora es infinito), el Picasso continúa su proceso de transformación en un centro de enseñanzas postobligatorias, que concentrará la oferta de bachillerato y ciclos formativos de la Zona Nord de Nou Barris.

Con este cambio, el centro quiere dar respuesta a las necesidades de generación de "talento" en el ámbito ferroviario", convirtiéndose en un referente para toda el área metropolitana de Barcelona que quiere "conectar la formación técnica de calidad con las necesidades reales de un sector clave para el futuro del país", subrayan desde el Consorcio de Educación de Barcelona.

60 nuevas plazas

Los dos nuevos ciclos, con un total de 60 plazas de salida "en un sector con alta demanda de empleabilidad", insisten desde el CEB, "deben permitir formar a los especialistas encargados de la seguridad, la calidad y la eficiencia de los trenes, así como a los profesionales orientados a la gestión documental y técnica de talleres y oficinas del sector".

El próximo curso, Barcelona aumentará en 645 el número de plazas de FP, que en total llegará a 13.382

Este proyecto nace de una "alianza estratégica" entre el Departamento de Educación y Formación Profesional y el de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica para dar respuesta a la creciente demanda de mano de obra especializada, a raíz del traspaso de la gestión de Rodalies a la Generalitat de. Un acuerdo de colaboración firmado en febrero de 2025 entre la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y la de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, que tiene como objetivo impulsar las enseñanzas ferroviarias para garantizar el personal cualificado que requieren empresas clave como Renfe, ADIF, TMB, FGC y la industria auxiliar. El CEB está trabajando con las distintas empresas del ámbito para validar las propuestas de perfiles y garantizar las estancias en la empresa.

Obras en verano

Fuentes del CEB explican que durante este verano se realizarán las obras para habilitar los talleres tecnológicos indispensables para el ciclo de Mantenimiento de Material Rodante. Actuaciones que incluyen la adecuación y ampliación del sistema eléctrico y de otras instalaciones, como la de aire comprimido y soluciones para la extracción de gases.

El curso 2026-2027 el Institut Vall d’Hebron dejará de tener grupos de ESO y bachillerato y se convertirá en un centro de FP en exclusiva especializada en "ocio y bienestar"

Esta es la primera fase de un plan de inversiones que se prolongará hasta 2030 para adecuar los 3.300 metros cuadrados del edificio. El proyecto constructivo incluye la renovación de todo el edificio.

El curso 2026-2027 supondrá, por tanto, el pistoletazo de salida de esta especialización del centro en el sector del transporte, el material rodante y la movilidad. Una transformación enmarcada además en una estrategia de convertir las cuatro escuelas públicas de la Zona Nord de Nou Barris en institutos-escuela para luchar contra el abandono escolar temprano. Ofrecer la ESO a todas las escuelas de la zona permitía así "quitársela" al instituto, y ceder esos espacios a los estudios postobligatorios.

En los próximos cursos, de manera progresiva, se irán implantando nuevos grados y ciclos relacionados con el sector del metal y la movilidad, el mantenimiento, la robótica industrial, las telecomunicaciones y la logística.

Novedades del curso 26-27

Entre las otras novedades que se podrán consultar en el Saló de l’Ensenyament a partir de este miércoles está la ampliación, a partir del próximo curso, del Institut del Disseny i les Arts Gràfiques de Barcelona, que incorporará un grado medio de Impresión Gráfica y un grado superior de Gráfica Impresa. Este centro, además, trasladará parte de las enseñanzas que ofrece a la Imprenta Municipal, donde se impartirán estos dos nuevos ciclos y los cursos de Preimpresión Digital y Asistencia al Producto Gráfico Interactivo. El CEB prevé que a partir de 2028, cuando prevén haber finalizado las obras de adecuación, se complete el traslado total del centro a las instalaciones de la Imprenta.

Otra de las novedades del curso que viene es la ampliación del Institut del Disseny i les Arts Gràfiques de Barcelona, que incorporará un grado medio de Impresión Gráfica y un grado superior de Gráfica Impresa

El curso 2026-2027 también habrá novedades en el Institut Vall d’Hebron, que culminará una fase más de su transformación: el próximo curso dejará de tener grupos de ESO y bachillerato y se convertirá en un centro de formación profesional en exclusiva, con una amplia oferta de enseñanzas del sector del Ocio y el Bienestar que incluyen la familia profesional deportiva y la de imagen personal. El centro ofrece todos los niveles formativos, desde ciclos formativos de grado básico y programas de formación e inserción (PFI) hasta los niveles de educación superior.

Del arte del vidrio al piragüismo

Por otra parte, la Escola d’Arts Llotja incorpora un grado superior de Artes del vidrio y el Institut de Nàutica otro de Piragüismo en aguas tranquilas.

El próximo curso, Barcelona aumentará en 645 el número de plazas de FP, que en total llegará a 13.382. Este incremento es consecuencia no solo de la nueva oferta que acogerá la ciudad, sino también del crecimiento del Institut de FP Sanitària Sant Pau y del Institut de Gastronomia i Restauració de Barcelona, que el próximo septiembre comenzarán su segundo curso de funcionamiento.

19 bachilleratos distintos

Barcelona mostrará también en el Saló de l'Ensenyament la oferta de bachilleratos. El alumnado que quiera acceder a estos estudios podrá elegir entre diecinueve opciones, que facilitan la construcción de itinerarios personalizados.

En este sentido, el Institut Hospital del Mar FP Sanitària consolida el proyecto piloto iniciado el curso pasado junto con el Institut Verdaguer: la doble titulación de Grado Medio de Farmacia y Parafarmacia y Bachillerato científico, que combina materias de bachillerato con módulos formativos del ciclo de grado medio de Farmacia y Parafarmacia. Por tanto, permite obtener, en tres años, la titulación de bachillerato y el grado medio de Técnico en Farmacia y Parafarmacia.