Las intensas lluvias invernales y la previsión de una primavera cálida agravan la temporada de alergias

La combinación de un invierno más lluvioso de lo normal (que ha alimentado la vegetación y propiciado el crecimiento de muchas especies) y de una primavera que se perfila como cálida (y que podría provocar florecimientos tempranos de muchas especies) se ha convertido en un peligroso cóctel que amenaza con disparar los casos de alergia. Según advierte la Red Aerobiológica de Catalunya (XAC) del ICTA-UAB y el Departamento de Biología Animal, de Biología Vegetal y de Ecología de la UAB (BABVE), la suma de ambos factores ha dado lugar a "un aumento repentino" de los casos de alergia entre mediados de febrero y principios de marzo y, además, presagia una primavera especialmente intensa para las polinizaciones de muchas especies y, en consecuencia, con derivas preocupantes para los pacientes que sufren de asma o rinitis alérgica.

Los pronósticos apuntan a un panorama especialmente complejo. A lo largo de este invierno, la cantidad de polen de plantas como el ciprés, el avellano, el fresno y la parietaria fue más baja de lo habitual si se compara con años anteriores. Sin embargo, entre febrero y marzo se produjo un aumento muy rápido que superó de golpe la media de otros años. Los expertos afirman que, aunque las lluvias recientes han limpiado el aire y reducido temporalmente los niveles de polen, el riesgo de alergias no ha desaparecido. "Puede durar hasta abril en el caso del ciprés y prolongarse incluso hasta el verano para la parietaria", comentan desde la entidad, que este martes ha presentado su habitual previsión sobre alergias primaverales.

Los expertos advierten que la temporada de alergias del ciprés y se alargará hasta abril y la de la paretaria podría prolongarse incluso hasta el verano

De cara a la primavera, se espera que los árboles comiencen a liberar polen de forma especialmente intensa, sobre todo en el caso de especies como el plátano (muy alergénico), junto con otras como el sauce, álamo o pino, siguiendo su calendario habitual. Además, las plantas herbáceas típicas de primavera y verano, como la parietaria y las gramíneas (que destacan como algunas de las más problemáticas para los alérgicos) también empezarán a polinizar con fuerza. En su caso, la temporada podría alargarse más de lo normal debido a las lluvias previstas para los próximos meses, lo que favorecerá una mayor presencia de polen durante más tiempo.

Exposición al polen

Catalunya es una región especialmente expuesta al polen. Según apuntan los especialistas, los tipos de polen alergénico más abundantes en este territorio son las cupresáceas (22 %), el plátano de sombra (10,7 %), el olivo (5 %), la parietaria (4,4 %), el avellano (4,3 %), las gramíneas (4,2 %), el fresno (2,8%), los céñigos (1,8 %) y la artemisia (0,5 %), con importantes variaciones en la cantidad según las zonas geográficas y climáticas. También destaca la presencia de otras especies con potencial para causar alergia como es el caso del pino (16,3 %), las encinas y robles (13,1 %), el abedul (3,2 %), el llantén (2 %), el chopo (1,8 %), el aliso (1 %) y el aligustre (0,4 %). Los análisis indican que, por lo general, en la mayoría de ciudades catalanas las concentraciones de polen están disminuyendo. Aun así, en algunas localidades se detectan aumentos.

Las ciudades catalanas donde se detecta un mayor aumento del polen son Lleida y Roquetes-Tortosa, que son los dos municipios con mayor número de taxones en crecimiento. También presentan cierta tendencia al alza, aunque más moderada, Vielha, Barcelona y Planes de Son, ya que tienen menos descensos y algunos incrementos. En cambio, Tarragona, Bellaterra-UAB y Manresa son las zonas donde predominan las bajadas. Si se observa por tipos de polen, los que más crecen son los de árboles, como el ciprés, plátano, olivo y fresno. Entre las hierbas, el polen de gramíneas y el de céñigo son los que muestran los mayores aumentos dentro de este grupo.