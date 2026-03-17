Personal educativo se encierra en la sede de Educació de la Catalunya central, en Manresa

Delegados sindicales y personal educativo se han encerrado este martes por la tarde en la sede del Departament de Educació de la Catalunya central, a Manresa. La acción se realiza la vigilia de la jornada de huelga, con manifestación incluida, convocada en la enseñanza pública de la Catalunya central. Encierro, huelga y manifestación forman parte de las protestas y movilizaciones que se han llevado a cabo los últimos días.

La directora los Servicios Territoriales de Educación, Saray Gómez, ha recibido al personal educativo que se ha encerrado. Le han expuesto todo un listado de demandas, algunas de las cuales dependerían de los mismos servicios territoriales, como por ejemplo los barracones. Manresa es una de las ciudades con más barracones de Catalunya. Hay prácticamente en todos los centros, y dos escuelas, la de Valldaura y la de las Bases, son en aulas prefabricadas.

También reclaman la bajada de las ratios, mejoras reales en la inclusión y el pleno reconocimiento como etapa educativa del 0-3.

Según los maestros y profesores que protagonizan el encierro, «somos conscientes que muchas de las reivindicaciones dependen directamente del departamento de Educació, pero su planificación, concreción y aplicación se pueden exigir a los responsables territoriales de Educació».

El encierro se podría alargar hasta este miércoles a primera hora coincidiendo con las movilizaciones y el día de huelga en la Catalunya central. Desde primera hora de la mañana de este miércoles habrá acciones de protesta en todas las comarcas del territorio para confluir, a mediodía, en Manresa y llevar a cabo una manifestación por el centro de la ciudad. La convocatoria es a las 12.30 horas en la zona deportiva del Congost.

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Las huelgas se han convocado por territorios a lo largo de toda la semana. Empezaron lunes en Barcelona y Baix Llobregat. Este martes se ha llevado a cabo en el Penedès, Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre. Este miércoles serán en Alt Pirineu y Arán, Catalunya Central y Pla de Lleida. Jueves, en el Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental y comarcas de Girona, y para el viernes la huelga será en toda Catalunya con manifestación unitaria en Barcelona.