Muere un motorista en una colisión frontal en Ponts

Un motorista ha muerto este martes en una colisión frontal con un camión en la C-1412a, a la altura del punto kilométrico 2,6, en Ponts (Noguera), según ha informado el Servei Català de Trànsit.

El aviso del siniestro se ha recibido a las 09.41 horas. Por causas que aún se están investigando, se ha producido una colisión frontal entre una motocicleta y un camión, en la que ha fallecido el conductor y único ocupante de la moto.

Amplio despliegue de emergencias

A raíz del accidente, se han activado cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, un helicóptero medicalizado y dos unidades del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), además de siete dotaciones de los Bombers de la Generalitat.

Los bomberos han trabajado en las tareas de extinción del incendio de los dos vehículos implicados y han contenido una fuga en el depósito del camión.

Con esta víctima, ya son 20 las personas que han perdido la vida en las carreteras de Catalunya en lo que va de año, según datos provisionales.

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El Servei Català de Trànsit recuerda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) está a disposición de familiares y afectados los 365 días del año para ofrecer orientación sobre los trámites posteriores al siniestro, informar sobre los recursos disponibles, los derechos reconocidos por la legislación vigente y proporcionar apoyo psicológico. Se puede contactar a través del teléfono gratuito 900 100 268 o en la web victimestransit.gencat.cat.