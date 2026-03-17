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El lince, cada vez más cerca de Catalunya: la pareja Windtail y Winx inicia su adaptación en Aragón

Los felinos se han mostrado confiados en sus primeros minutos en sus nuevos parajes

Windtail y Winx ya están en Aragón

Windtail y Winx ya están en Aragón / PABLO IBÁÑEZ

David Chic

ZARAGOZA
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El lince Waka finalmente no será uno de los felinos que se reintroduzca en Aragón. En el periodo previo de convivencia con la hembra Winx se ha visto que no congeniaban por lo que finalmente es Windtail, procedente del centro de cría de El Acebuche, en Doñana, el que macho que conviva con la lince de Silves en Portugal.

El acto de suelta celebrado este martes en la finca Acampo Armijo es el inicio de un periodo de recuperación del felino que convierte a Aragón en la primera comunidad autónoma del noreste peninsular en reintroducir el lince ibérico, una especie desaparecida del territorio aragonés en la segunda mitad del siglo XX. Tras la suelta los felinos han recorrido confiados sus nuevos parajes.

Uno de los linces saliendo de la caja en la que ha sido transportado desde Doñana.

Uno de los linces saliendo de la caja en la que ha sido transportado desde Doñana. / FABIAN SIMON

Los ejemplares Windtail y Winx, procedentes de los centros de cría en cautividad van a pasar estas semanas en un cercado de aclimatación situado en la finca dd Torrecilla de Valmadrid como paso previo a su liberación definitiva en el medio natural.

Hito en la recuperación de la biodiversidad

El paso dado hoy es un hito en la recuperación de biodiversidad en la comunidad, gracias a la extraordinaria colaboración y participación de los 16 municipios incluidos en la cuenca del Huerva, que han apoyado por unanimidad su participación en el programa.

Windtail y Winx, dos ejemplares de un año de vida, permanecerán alrededor de un mes en el cercado de aclimatación, un recinto de 18.000 metros cuadrados y más de cuatro metros de altura diseñado para facilitar su adaptación al entorno y el aprendizaje de la caza del conejo, principal presa de la especie. Tras esta fase inicial, el proceso se repetirá hasta completar la liberación de las cuatro parejas autorizadas por el grupo de trabajo del lince ibérico, con ejemplares procedentes también de los centros de cría de La Olivilla (Jaén) y Zarza de Granadilla (Cáceres).

Windtail y Winx ya están en Aragón

Windtail y Winx ya están en Aragón / PABLO IBÁÑEZ

El cambio en la pareja liberada finalmete fue adoptado tras la evaluación realizada por el equipo técnico del programa, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones posibles para la adaptación de los ejemplares al medio natural y favorecer el éxito del proceso de reintroducción. Los dos animales cuentan con collares gps para facilitar su seguimiento.

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En el acto, con un buen número de alcaldes de la zona y representantes de entidades ambientalistas han estado presentes también 16 niños deVillanueva de Huerva y siete de Tosos.

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