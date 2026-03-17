Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de las protestas en la educación: fechas, afectaciones y qué reclaman

Catalunya afronta a partir de este lunes una semana de paros en las aulas por el pulso que los sindicatos Ustec, Aspepc y CGT mantienen con la Generalitat, a raíz de su rechazo al reciente acuerdo salarial entre el Departament d'Educació, CCOO y UGT.

Ustec y Aspepc, la dos principales organizaciones sindicales en este sector, junto a la CGT y La Intersindical, persiguen una movilización lo más similar posible a la conseguida el pasado 11 de febrero, cuando una convocatoria unitaria vació las aulas y sacó a la calle a unos 70.000 docentes en toda Catalunya.

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EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir en directo las movilizaciones.

Educació eleva el seguimiento del paro al 32% La Conselleria d'Educació ha elevado el seguimiento de la huelga convocada en los centros del Barcelonès y el Baix Llobregat al 32%, según los datos trasladados a las cinco de la tarde por el 85% de los centros educativos. Los sindicatos elevan la cifra al 70%. Una parte del baile de cifras se debe a que el departament cuenta al personal de baja entre las personas que no han secundado el paro.

"Error de cálculo" En la protesta sí hay consenso en otras cuestiones, como la necesidad de una bajada de ratio "más valiente" que la planteada en el acuerdo y de una subida de sueldo superior a los 3.000 euros anuales "en diferido" recogidos en el acuerdo. También lo hay en el "error de cálculo" cometido por los firmantes del pacto. "No han sabido calibrar el profundo malestar de los docentes", zanjan. La semana de protestas seguirá este martes, 17, con huelga convocada en el Penedès, Tarragona y Terres de l’Ebre y el miércoles, 18, con una nueva jornada de paros en el Alt Pirineu y Aran, Catalunya Central y Lleida. El jueves, 19, tomarán el relevo Girona, Maresme y Vallès Oriental y Vallès Occidental, y el viernes, 20, la huelga se extenderá a toda Catalunya, con una manifestación unitaria en Barcelona, a la que también están llamados estudiantes, PAE y trabajadores de la escuela concertada.

La batalla de la escuela inclusiva La escuela inclusiva es uno de los caballos de batalla, aunque no todo el colectivo docente ve la cuestión con los mismos ojos. Mientras cientos de profesores claman por más recursos para que esta sea una realidad más allá del papel, desde el sindicato Professors de Secundària (Aspepc), el mayoritario en los institutos y el segundo en el conjunto del sector, aseguran que rechazan el acuerdo firmado el lunes -que incluye 300 millones para la inclusiva- porque "consolida" un modelo de escuela que "rechazan frontalmente".

De la pérdida de las ciencias a la de la atención social Sandra, docente de un instituto de L'Hospitalet y miembro del colectivo Ciències en Perill, ha vuelto este lunes a la calle no solo por la fusión de las ciencias en Bachillerato, a la que la conselleria no ha dado marcha atrás, sino también por las pocas horas de ciencias durante la etapa obligatoria. "No nos sentimos escuchados", subraya. Algo muy parecido siente Gerard, docente de secundaria en la misma ciudad. Como a todos, le mueven muchas cosas, pero le escuece especialmente haber perdido al equipo social del centro de máxima complejidad en el que trabaja. Y haberlo perdido, además, después de haber llegado incluso a organizar una huelga en el instituto para defenderlo el pasado mes de mayo.

Ligero descenso de participación La primera jornada de huelga estaba convocada en los servicios territoriales de Barcelona, el Barcelonès y el Baix Llobregat. El seguimiento ha sido del 30%, según los datos de la conselleria, y del 70% según los de los sindicatos. Según numerosos docentes consultados, la huelga ha tenido algo menos de seguimiento que el masivo parón de febrero, aunque apuntan a que muchos profesores han ido este lunes a trabajar pero se sumarán a la huelga del viernes. Entre los docentes, gritos de "menos burocracia y más democracia", "somos nosotros quienes estamos en las aulas" y "luchando también estamos educando".

Educació no hará más propuestas Pese a la nueva exhibición de fuerza en la calle –que se prevé que el viernes, el único de los cinco días en los que la huelga es general, para todo el territorio, sea mucho mayor–, la conselleria sigue defendiendo que el acuerdo firmado el lunes de la semana pasada es un "buen acuerdo", "valiente, responsable y global" y que responde a las necesidades del colectivo.

"El conflicto va mucho más allá del sueldo" El conflicto "va mucho más allá del sueldo y no se cierre en un una mesa sindical ni en dos", apuntan en la manifestación Anna y Laura, docentes de secundaria de un instituto del Baix Llobregat quienes apoyaron la huelga del 11 de febrero, la de este lunes y lo harán de nuevo el próximo viernes, jornada de huelga general educativa, por la impotencia que les genera no poder atender a su alumnado como deserían y merece.

"El conflicto no ha acabado" Una semana después de la foto del Govern, CCOO y UGT escenificando un "acuerdo histórico", miles de profesores han llenado Urquinaona, la Via Laietana y la plaza de Sant Jaume para evidenciar lo que aseguran que sabe "cualquiera que pise una escuela o un instituto sabe": que el conflicto no ha terminado. La primera de las cinco jornadas de huelga convocadas por Ustec, Professors de Secundària (Aspepc), la CGT y La Intersindical ha sacado a la calle a 25.000 personas según los cálculos de la organización; 8.000 según la Guardia Urbana, y ha mostrado músculo en una mañana radiante en la que uno de los gritos más coreados ha sido "dinero público para la escuela pública". Por detrás, eso sí –especialmente cuando la marcha se ha acercado a la blindada sede de CCOO y al Palau de la Generalitat– del de "vergüenza, vergüenza".

Más de 8.000 profesores se manifiestan en Barcelona, según la Guardia Urbana Más de 8.000 profesores y maestros se han manifestado en Barcelona este mediodía, según la Guardia Urbana. El sindicato Ustec, uno de los convocantes, eleva la cifra a 25.000.