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Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de las protestas en la educación: fechas, afectaciones y qué reclaman

La huelga de profesores en Barcelona, Barcelonès y Baix Llobregat arranca este lunes una semana de paros en toda Catalunya

Manifestación docente en Barcelona: imágenes de la movilización

Manifestación docente en Barcelona: imágenes de la movilización

ACN

Helena López

Helena López

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Catalunya afronta a partir de este lunes una semana de paros en las aulas por el pulso que los sindicatos Ustec, Aspepc y CGT mantienen con la Generalitat, a raíz de su rechazo al reciente acuerdo salarial entre el Departament d'Educació, CCOO y UGT.

Ustec y Aspepc, la dos principales organizaciones sindicales en este sector, junto a la CGT y La Intersindical, persiguen una movilización lo más similar posible a la conseguida el pasado 11 de febrero, cuando una convocatoria unitaria vació las aulas y sacó a la calle a unos 70.000 docentes en toda Catalunya.

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