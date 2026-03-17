El Govern no ve "ni conveniente ni necesario" que la C-32 sea gratis durante las obras de los túneles del Garraf de Rodalies

Para la consellera de Territori, Sílvia Paneque, levantar las barreras del peaje de Sitges de la C-32 mientras duren las afectaciones por las obras de los túneles ferroviarios del Garraf "no es ni necesario ni conveniente". Así lo ha estimado la consellera en respuesta a una interpelación de Carles Campuzano (ERC), durante el pleno del Parlament de este martes. La gratuidad del peaje, cuyo precio se acerca a los 8,5 euros, es una de las principales reclamaciones de los ayuntamientos del Garraf y del Baix Penedès. Durante los tres próximos meses, los trenes de la R2Sud que conectan estas localidades con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) circulan reducen su frecuencia de paso a la mitad por los trabajos de Adif.

Paneque ha explicado que las diferentes obras programadas para la red de Rodalies "durarán al menos hasta 2030" y que "no se trata de que cada vez que haya obras tengamos que abocar a las personas al vehículo privado". "Los recursos económicos los tenemos que poner en buenos planes alternativos para Renfe y para reforzar" otros modos de Transporte desde el Departament de Territori.

Cabe destacar que este peaje de la C-32 ya se levantó durante varios días los primeros días tras el accidente de Gelida, cuando tuvo que cerrarse la AP-7 en sentido sur. En total, el peaje fue completamente gratis durante diez días, y después continuó abierto en sentido sur durante otros diez días más. La Generalitat cifró el coste de esta medida en unos 600.000 euros diarios cuando estuvo abierto en ambos sentidos, aunque aún no ha detallado cuánto fue el coste cuando la apertura era parcial.

Durante esas semanas, además, el tráfico de la C-32 se multiplicó hasta el doble de lo que es habitual y, varios días, se produjeron grandes restricciones. "Cuando se levantan peajes en una vía de alta capacidad, la movilidad se reorganiza y no siempre va en beneficio de un mejor flujo del tráfico", ha defendido también Paneque durante su intervención.

Más de 2 millones

Durante su comparecencia en el Parlament, la consellera de Territori también ha explicado que los 12 buses que Renfe ha dispuesto entre Sant Vicenç de Calders y El Prat de Llobregat durante el corte parcial de los túneles del Garraf suponen un desembolso de 2,1 millones de euros de la empresa estatal. La consellera, eso sí, no ha detallado cuánto ha costado el refuerzo del resto de líneas de autobuses interurbanas, que sí que corre a cargo de la Generalitat. Paneque ha recordado que las plazas de estos buses en el Garraf, el Baix Penedès y el Camp de Tarragona se han ampliado en casi 14.000 diarias para los próximos tres meses, cuando acaben las obras.

"Con unos presupuestos aprobados, la movilidad mejoraría"

Ante las críticas de Campuzano, que ha acusado a la consellera de no ser lo suficientemente dura con Adif y Renfe ante los problemas sostenidos de la red de Rodalies, la consellera ha sacado de pecho de haber conseguido 1.600 millones de euros adicionales para el Pla de Rodalies 2020-2030. La titular de Territori también ha recordado que Govern y Comuns tienen acordado en los presupuestos un plan de choque de 21 millones de euros para reforzar los autobuses interurbanos. "Con unos presupuestos aprobados la movilidad mejoraría", ha asegurado.

La consellera también ha recordado que, una vez se cumpla la primera semana de afectaciones en el tráfico ferroviario, se reunirá con los municipios y las plataformas de usuarios para valorar posibles cambios.