Semana de huelgas en la educación
El Govern insiste en que no piensa reabrir las negociaciones pese a la gran movilización docente
Tras la huelga de este lunes en escuelas e institutos de Barcelona, el Barcelonès y el Baix Llobregat, este martes las protestas se están concentrando en Tarragona, el Penedès y Terres de l'Ebre
Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de las protestas en la educación: fechas, afectaciones y qué reclaman
La consellera Sílvia Paneque ha insistido este martes en que la conselleria d'Educació i Formació Professional (FP) no se plantea reabrir la negociación, sino implementar el acuerdo al que han llegado con CCOO y UGT, sindicatos minoritarios en el sector educativo.
"Es un buen acuerdo, no solamente salarial, porque mejora todo el sistema", subraya Paneque, quien agrega que el govern tiende la mano a sumarse a este acuerdo al resto de sindicatos y está concentrado en "implementarlo cuanto antes".
La portavoz del Govern ha hecho estas declaraciones este martes tras el consejo ejecutivo, mientras miles de docentes se manifiestan en Tarragona en la segunda de cinco jornadas de huelga educativa.
Los sindicatos Ustec, Aspepc, CGT y La Intersindical han convocado huelga por servicios territoriales de lunes a jueves y, este viernes, huelga general, un paro al que se ha sumado también el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).
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