El Govern aprueba el despliegue de la ley ELA: las ayudas de hasta 15.000 euros podrán solicitarse a partir de este jueves

Tal y como avanzó el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el pleno del Parlament de la semana pasada, el Govern ha aprobado en el Consell Executiu de este martes el despliegue catalán de la Ley ELA. Catalunya se convierte así, ahora oficialmente, en una de las primeras comunidades autónomas en adaptar la norma. El Decreto ley aprobado este martes incluye un complemento extraordinario a las ayudas previstas en la norma estatal que aumenta la cantidad de las prestaciones hasta los 14.788 euros mensuales para las personas con ELA que necesitan atención integral las 24 horas del día. Se calcula que unas 200 personas, de las 700 que hay hoy en día diagnosticadas de Esclerosis Lateral Amiotrófica, podrán beneficiarse de la medida.

En el texto que el Senado aprobó por unanimidad en el Senado en octubre de 2024, las ayudas se fijan en un máximo de 9.580 euros por paciente. El Estado asume la mitad de esta cantidad y las comunidades autónomas han de cubrir el resto de la inversión. En el caso de Catalunya, la Generalitat no solo asume la mitad de la prestación ordinaria, sino que ofrece entre 2.500 y 5.000 euros más al mes para aquellas personas que necesiten más de 20 horas diarias de atención especializada. Con esta aportación adicional, el Govern considera que cubre el coste de tener a cinco profesionales contratados para los cuidados permanentes del paciente.

Cerca de 20 millones

Además, la adaptación catalana de la ley estatal prevé también evitar que los pacientes que puedan beneficiarse de las ayudas asuman algún tipo de copago. Solo las familias que superen en 5,5 veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC), lo que equivale a unos 57.000 euros anuales, tendrán que aportar un 5% de lo que reciben en la prestación. Para el resto de beneficiarios, la ayuda no tiene coste alguno. En total, la Generalitat estima que desembolsará unos 20 millones de euros para asumir el despliegue de la ley.

Las ayudas, previsiblemente, podrán empezar a solicitarse de manera presencial o telemática este mismo jueves, después de que se incorpore el miércoles al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Las personas que lo soliciten tendrán que tener reconocido el grado de dependencia extrema (III+) y, por ende, tener reconocidos en un informe médico al menos dos de estos impedimentos: necesitar ventilación mecánica más de ocho horas al día, precisar aspiraciones de secreciones diariamente o tener el tren superior inmovilizado.

La medida, según ha detallado este martes la consellera de Territori y portavoz del Govern Sílvia Paneque, se convalidará en menos de 30 días en el Parlament gracias al apoyo que han recibido de los grupos de ERC y Comuns, que han participado en la misma redacción de la norma. "Han aportado criterios de flexibilización y mecanismos de territorialización para asegurar que la medida se adapte al conjunto del país", ha detallado la consellera. También participaron en la elaboración de la norma la Fundación Miquel Valls y otras entidades del sector.

Más allá de los presupuestos

El acuerdo con ERC es especialmente relevante, ya que el Govern y los republicanos se encuentran en plena negociación por los presupuestos catalanes, que tienen que debatirse en el Pleno del Parlamente este próximo viernes. El secretario de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, negó la semana pasada que el despliegue de las prestaciones de la Ley ELA dependa de la aprobación de las cuentas.