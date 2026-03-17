La Generalitat pide más fondos europeos para impulsar tres desalinizadoras en Catalunya

La Generalitat ha solicitado a la Comisión Europea más financiación para impulsar la construcción de tres nuevas desalinizadoras en Catalunya, con el objetivo de reforzar la disponibilidad de agua y reducir la dependencia de la lluvia tras los episodios recientes de sequía.

La petición se ha trasladado este martes en Barcelona en una reunión entre una delegación de la Generalitat y representantes de la Comisión Europea, como la jefa de la Unidad de Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos, Claudia Olazábal. Durante la reunión, se ha presentado el estado de desarrollo de la estrategia europea de "resiliencia hídrica", abordando las medidas que se están llevando a cabo en Catalunya en esta materia.

Así, el Govern ha reclamado apoyo económico a través de los fondos Next Generation y Feder para ejecutar infraestructuras clave como las desalinizadoras de Tordera II, Foix y Costa Brava, consideradas "estratégicas" para garantizar el suministro de agua en los próximos años.

Las plantas de Tordera II, en Blanes, y Foix, entre Cunit y Cubelles, tienen ya la aprobación del Consejo de Ministros, pero la construcción sigue a la espera de que el Ministerio de Transición Ecológica firme el inicio de las obras, con previsión de entrar en funcionamiento hacia 2029. Respecto a la tercera desalinizadora planeada, en la Costa Brava, aún está por determinar exactamente en qué zona debe ir ubicada.

La Generalitat ha defendido que estas actuaciones forman parte de una estrategia más amplia de transición hídrica que busca "asegurar recursos estables" mediante la llamada "fabricación del agua", basada en la desalinización y la regeneración, frente a la dependencia a las precipitaciones.

Obras en 700 municipios

El Govern ha expuesto además las medidas adoptadas durante la última sequía en 2024 para mejorar la eficiencia del sistema. En este sentido, ha destacado la movilización de 130 millones de euros en ayudas destinadas a más de 700 municipios para modernizar las redes de abastecimiento y reducir fugas, una actuación que permitirá recuperar hasta 20 hectómetros cúbicos de agua al año.

Las grandes redes supraminicipales ya alcanzan niveles de eficiencia de entre el 97% y el 98%, como por ejemplo la red que gestiona Aigües Ter Llobregat (ATL). Asimismo, se ha subrayado que las actuaciones previstas para este año permitirán incrementar en 33 hectómetros cúbicos la disponibilidad de nuevos recursos hídricos, en un contexto marcado por el cambio climático.

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En el encuentro han participado, entre otros, responsables de la Agència Catalana de l'Aigua, del Servei Meteorològic de Catalunya y del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible.