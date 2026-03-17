Cambios por la sequía
La Generalitat pide más fondos europeos para impulsar tres desalinizadoras en Catalunya
La Generalitat ha solicitado a la Comisión Europea más financiación para impulsar la construcción de tres nuevas desalinizadoras en Catalunya, con el objetivo de reforzar la disponibilidad de agua y reducir la dependencia de la lluvia tras los episodios recientes de sequía.
La petición se ha trasladado este martes en Barcelona en una reunión entre una delegación de la Generalitat y representantes de la Comisión Europea, como la jefa de la Unidad de Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos, Claudia Olazábal. Durante la reunión, se ha presentado el estado de desarrollo de la estrategia europea de "resiliencia hídrica", abordando las medidas que se están llevando a cabo en Catalunya en esta materia.
Así, el Govern ha reclamado apoyo económico a través de los fondos Next Generation y Feder para ejecutar infraestructuras clave como las desalinizadoras de Tordera II, Foix y Costa Brava, consideradas "estratégicas" para garantizar el suministro de agua en los próximos años.
Las plantas de Tordera II, en Blanes, y Foix, entre Cunit y Cubelles, tienen ya la aprobación del Consejo de Ministros, pero la construcción sigue a la espera de que el Ministerio de Transición Ecológica firme el inicio de las obras, con previsión de entrar en funcionamiento hacia 2029. Respecto a la tercera desalinizadora planeada, en la Costa Brava, aún está por determinar exactamente en qué zona debe ir ubicada.
La Generalitat ha defendido que estas actuaciones forman parte de una estrategia más amplia de transición hídrica que busca "asegurar recursos estables" mediante la llamada "fabricación del agua", basada en la desalinización y la regeneración, frente a la dependencia a las precipitaciones.
Obras en 700 municipios
El Govern ha expuesto además las medidas adoptadas durante la última sequía en 2024 para mejorar la eficiencia del sistema. En este sentido, ha destacado la movilización de 130 millones de euros en ayudas destinadas a más de 700 municipios para modernizar las redes de abastecimiento y reducir fugas, una actuación que permitirá recuperar hasta 20 hectómetros cúbicos de agua al año.
Las grandes redes supraminicipales ya alcanzan niveles de eficiencia de entre el 97% y el 98%, como por ejemplo la red que gestiona Aigües Ter Llobregat (ATL). Asimismo, se ha subrayado que las actuaciones previstas para este año permitirán incrementar en 33 hectómetros cúbicos la disponibilidad de nuevos recursos hídricos, en un contexto marcado por el cambio climático.
En el encuentro han participado, entre otros, responsables de la Agència Catalana de l'Aigua, del Servei Meteorològic de Catalunya y del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible.
- La comisión catalana de la eutanasia resuelve que Pere, el vecino de Reus con una depresión severa, ha agotado 'todos los tratamientos': 'No hay posibilidad de curación ni de mejora
- La Aemet confirma la llegada de la borrasca Samuel y anuncia que hemos batido récord absoluto de frentes de gran impacto en el Mediterráneo
- Las grabaciones a los asesinos de Francisca Cadenas: 'No la vais a encontrar
- La Guardia Civil analiza unas bragas y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas
- En el primer tren de Barcelona a Tarragona que pasa por el tramo del accidente de Gelida: 'No tenía ni idea de las obras
- Astrónomos detectan una señal láser procedente de una galaxia a 8.000 millones de años luz
- Mònica, única pasajera de uno de los autocares sustitutorios de Rodalies por los cortes del Garraf: 'Todo el bus para mí sola
- Resignación entre los usuarios de Rodalies en el inicio de los cortes en el Garraf: 'Es un pitote, hoy no llego a tiempo