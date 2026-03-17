El fin de la sequía no resuelve el problema: casi la mitad de fuentes de Osona están contaminadas

La contaminación estructural de los acuíferos, enquistada desde hace años en la Catalunya central, empeora respecto al año anterior, pese a las lluvias abundantes de los últimos meses, que han servido para incrementar los caudales de ríos y arroyos.

Según el balance pormenorizado que realiza cada año el Grup de Defensa del Ter (GDT), un 44% de las fuentes analizadas en Osona y el Lluçanès superan el límite de 50 mg/l de nitratos establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no se consideran aptas para el consumo.

Son datos que se repiten año tras año, en cada análisis llevado a cabo por la plataforma. Pero la tendencia, no solo indica que el problema persiste sino que se acentúa: la media de nitratos en las fuentes contaminadas ha pasado de 131,9 mg/l en 2021 a 144,6 mg/l en 2026. "El incremento demuestra que los acuíferos están cada vez más degradados", detalla Dolors Catalán, miembro de la entidad.

Aplicación de fertilizantes en un campo agrícola. / Agencias

En total, se han muestreado 172 fuentes de 54 municipios. De todas estas, un 40% estaban contaminadas en 2024, un porcentaje inferior al 44% de 2025. En el único aspecto que sí hay un cambio positivo es en la cantidad de agua. En los últimos años, casi la mitad habían dejado de manar. Pero esta vez, solo se han detectado nueve fuentes secas.

Más infiltración

Aun así, pese a las expectativas puestas en las lluvias, la contaminación no se ha reducido. "Pensábamos que tal vez el agua habría diluido los nitratos, pero ha sucedido lo contrario: la infiltración se ha intensificado y han pasado de los campos a las masas de agua subterránea", concluye Catalán.

La principal causa de esta contaminación, según reconocen estudios realizados por la misma Generalitat, es el exceso de purines generados por la ganadería porcina. "El purín se nos ha vendido como un abono, pero tal como lo estamos utilizando es un contaminante", afirma Catalán. Los purines se acumulan en los campos en cantidades superiores a las que pueden absorber los cultivos y, cuando llueve, alcanzan los diezmados acuíferos.

Condena europea

Lo que sucede en Osona, es un ejemplo local de un problema que afecta a toda Catalunya, sobre todo en las zonas en las que hay granjas de ganadería intensiva, y también a otras comunidades del resto de España. De hecho, en 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por no implementar las medidas necesarias para reducir la contaminación por nitratos.

El fallo se produjo después de que la Comisión Europea denunciara en 2022 que no se estaba cumpliendo con las normativas europeas que buscan prevenir este tipo de contaminación. Catalunya, pese a no estar incluida en la lista de comunidades señaladas, lleva años con los acuíferos contaminados.

El Ministerio para la Transición Ecológica asegura que se están haciendo esfuerzos para revertir la situación. La Generalitat ha puesto en marcha una aplicación para monitorizar el estado de los acuíferos y también ha intensificado los controles para identificar vertidos irregulares. De todas formas, hace poco menos de un año, el Govern se vio obligado a incluir ocho nuevos municipios en la lista de zonas "vulnerables" por la contaminación del agua subterránea.

El GDT reclama reducir la cantidad de cerdos que se crían en Catalunya y disminuir el porcentaje de granjas intensivas: "El sistema actual no asume los costes ambientales que genera y el modelo de industria que engorda a miles de cerdos genera unos residuos que el territorio no tiene margen para admitir".