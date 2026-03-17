Un estudio de la Carlos III revela que el origen social determina el esfuerzo de los niños

Un nuevo estudio internacional liderado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha revelado que el origen social y el entorno socioeconómico "influye decisivamente en la disposición al esfuerzo de los niños", pero que "esta brecha puede mitigarse mediante el uso de incentivos en el aula". Según los resultados de este estudio, publicado recientemente en la revista 'American Sociological Review', los escolares de familias privilegiadas "muestran un mayor esfuerzo cognitivo que los de entornos desfavorecidos, sobre todo cuando no existe recompensa y la motivación es puramente intrínseca".

"Los rasgos de personalidad o la inteligencia de los niños no explican estas diferencias", añaden los autores del estudio, que ha estado liderado por la Universidad Carlos III y en el que han participado también investigadores del Centro de Investigación en Ciencias Sociales de Berlín (WZB). Hasta ahora, la investigación educativa apenas había podido aportar evidencias empíricas para responder a la cuestión de qué niños se esfuerzan más en la escuela y qué relación tiene su empeño con su origen social, según ha señalado la UC3M en una nota.

Gracias a este nuevo estudio, se apunta a que el comportamiento ligado al esfuerzo "está condicionado por el entorno social", porque los recursos familiares disponibles y el nivel de seguridad que experimentan los niños en su vida cotidiana "juegan un papel fundamental". "Y al contrario, crecer con carencias (falta de medios económicos o de tiempo de atención parental) dificulta la concentración sostenida en una tarea", añaden.

No obstante, según el estudio, la brecha entre ambos grupos no es muy amplia y puede compensarse con incentivos:, ya que cuando se ofrecen pequeños premios (como juguetes o reconocimiento social) los niños de familias con menos recursos trabajan con un nivel de implicación muy similar al de sus compañeros más aventajados.

"Estos resultados tienen una dimensión política directa", insisten los autores del estudio, que subrayan que estos hallazgos ofrecen pistas concretas para diluir la influencia del origen social dentro del aula, un paso necesario hacia un sistema educativo más equitativo. En concreto, las oportunidades educativas podrían hacerse más equitativas si, además del rendimiento académico, se valorasen y premiaran los progresos individuales dentro del aula.

"Las recompensas, el aprendizaje lúdico y el reconocimiento social pueden contribuir a reducir las diferencias en el nivel de esfuerzo entre niñas y niños de distintas clases sociales", ha añadido el autor principal del estudio, Jonas Radl, Profesor Titular de Sociología en el Departamento de Ciencias Sociales de la UC3M. Este docente, que también es profesor visitante de Investigación del WZB, cree que puede resultar beneficioso "pensar en usar más la llamada gamificación, es decir, preparar contenidos de aprendizaje de una forma lúdica para así utilizar el instinto de jugador que está dentro de la mayoría de los seres humanos".

Para realizar el estudio, 1.360 alumnos y alumnas de quinto curso de primaria procedentes de Madrid y Berlín resolvieron tareas cognitivas sencillas diseñadas para medir concentración, atención y autocontrol. En total, participaron 60 clases de 32 centros escolares, que realizaron tareas en tres condiciones distintas: sin recompensas, con pequeños obsequios y en situación de competición con reconocimiento simbólico adicional.

"No queremos reforzar una idea simple de la narrativa de la meritocracia, que sugiere que lo único que hace falta es que todo el mundo se esfuerce. De hecho, este estudio demuestra que una razón por la que los niños menos aventajados no se esfuerzan tanto es la falta de recursos con los que crecen", ha concluido Radl.