Eric Mateu, la mejor nota de Selectividad en Catalunya en 2024, saca su primer disco mientras estudia Matemáticas y Física: "La clave es organizarse"

El nombre de Eric Mateu, de La Floresta (Sant Cugat), saltó a los medios de comunicación en junio de 2024 cuando fue el alumno con mejor nota de Selectividad en Catalunya, logro que compartió con Pau Palomar: ambos sacaron un 9,9. El destino también les llevó a cursar el mismo grado universitario -ambos se matricularon en el doble grado de Matemáticas y Física en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)- y a compartir pasión por la música; ambos tocan la batería. Mateu ya tenía entonces una banda, Indubio, que este martes saca su primer disco, 'On el món s'atura'.

El camino hasta aquí de Eric no ha sido fácil, repitió segundo de primaria y tuvo dificultades académicas, como él mismo explicaba a EL PERIÓDICO hace dos años: "Iba bastante mal, en matemáticas mostraba mucha habilidad, pero el resto de cosas no las llevaba bien. Siempre me ha costado mucho leer, soy de leer muy lento, y tenía problemas con los compañeros; no sé si era 'bullying' o eran conflictos interpersonales, pero lo pasé mal y en segundo de primaria mi familia decidió cambiarme de escuela", explicaba el joven, que cursó el doble bachillerato (español e internacional) en el instituto Forat del Vent de Cerdanyola del Vallès, y que revelaba que "cuando descubrieron que necesitaba gafas, la cosa mejoró mucho".

El grupo del instituto

Su interés por la música ha sido paralelo a su trayectoria académica. Empezó con el piano, después la guitarra, porque tenía facilidad, y, a través de un amigo, se pasó a la batería en tercero de ESO. "Empezamos a tocar con un grupo que formamos en el instituto Leonardo da Vinci de Sant Cugat con compañeros del instituto, primero nos salió algún concierto pequeño y mira...", explica. El Instagram de Indubio confirma que la cosa se ha hecho grande.

Eric Mateu, a la derecha, con los miembros de Indubio. / Indubio

'On el món s'atura' es un álbum formado por ocho temas, un prólogo musical-poético y un epílogo de historias vividas que comparten un hilo: detener por un segundo el mundo para preguntarse hacia dónde caminamos. "Es el proyecto más importante que ha hecho Indubio hasta el día de hoy", subraya el grupo, que ha invertido un año y medio en este trabajo.

Crítica a los cánones de 'gym bro'

Entre las diez canciones hay temáticas que van desde la superación de la muerte de un familiar hasta la irónica sátira del chico "hipermusculado y moralmente perfecto" que parecen dibujar los cánones actuales. También se explora la búsqueda de la luz en momentos de soledad, la alegría de intentar vivir y el amor de pareja en distintas fases. Todos los temas comparten "la actitud proactiva de sentirse vivos", explican.

En cuanto a la sonoridad, el grupo explica que han buscado el equilibrio "entre la distorsión de Smoking Souls y la cercanía o facilidad sonora de Morat; un rock moderno, de ahora".

En esta línea se permiten experimentar con algunos elementos variados, como la predominancia del sonido de sintetizador durante toda la primera parte de 'Núvols de plata' o el efecto coral en la última explosión del Epílogo, aprovechando estos recursos para crear la atmósfera acorde con el significado de cada tema.

Agenda y constancia

Sobre cómo se lo hace para sacar tiempo para combinar un grupo de música con un doble grado exigente como el de Matemáticas y Física, Mateu lo tiene claro: la organización. "Durante el bachillerato estuve tan concentrado en trabajar mucho y ser muy eficiente en los estudios que aprendí a administrarme mucho el tiempo, y es algo que tengo muy interiorizado tengo horarios muy ajustados", explica el joven. Y bromea: "Si hablaras con mis amigos te dirían que estoy pirado porque tengo un bloque del calendario que es comer, otro que es cenar. Mi día en general está muy organizado", explica. "Si te organizas para tener constancia, no tienes que dedicar tanto tiempo", comparte su fórmula.