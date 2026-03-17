Filosofía
Emilio Lledó, filósofo: "La gran riqueza de un pueblo no es la economía, sino la cultura y la educación"
El pensador sevillano opina que una sociedad inculta "no genera más que miseria"
David Pastor, filósofo: "Necesitamos a los demás para conocernos a nosotros mismos"
Sarai Bausán García
"Un pueblo inculto no genera más que miseria". Así de tajante se mostró el filósofo sevillano Emilio Lledó durante su reconocimiento como Hijo Predilecto de Sevilla por el Día de San Fernando, unas palabras que pronunció hace una década pero que han vuelto a salir a la luz por la trascendencia de su contenido en el momento actual.
Tal y como relató durante su discurso el trianero que fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía en 2003 y miembro de la Real Academia Española de la Lengua y del Instituto de Estudios Avanzados de Berlín, la sociedad se ha centrado tradicionalmente en la economía como uno de sus principales hitos y objetivos, pero este no debería ser el principal aspecto a cultivar por la ciudadanía.
La cultura como generadora de riqueza, según Lledó
"El nivel económico es fundamental, es básico, hay que cultivarlo en nuestra vida, y después viene un nivel superior, que es el cultivo social del lenguaje. Pero hay otro cultivo supremo", aseguró el también escritor y ensayista.
Por ello, recalcó: "La gran riqueza de un pueblo no es la economía, sino la cultura y la educación".
Por ello, Lledó, que ha sido reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, el Premio Nacional de las Letras y de Literatura, explicó que el que debería ser el principal objetivo, ese que incrementa la verdadera riqueza social, es la cultura y el conocimiento.
"Lo que crea la riqueza de los pueblos es su cultura. Pero no solo crea riqueza espiritual y riqueza cultural, sino también riqueza real", relató el filósofo sevillano.
Lledó: "Un pueblo inculto solo produce miseria"
Y junto a esto, añadió: "Un pueblo inculto no produce más que miseria". Un discurso en el que, además, aseguró que vivimos en un mundo de "frases hechas" en el que se deja en segundo plano la importancia del contenido de la palabra en pos de su belleza.
"Resbalamos por el lenguaje, pero lo importante no son tanto las expresiones, lo que mandemos en ellas, sino en pensar, decir algo que tenga sentido. Reconsiderar el lenguaje, que ahora es satinado, acristalado, y nos escurrimos en él sin pensarlo", afirmó el trianero.
Para Lledó, la principal esencia de los seres humanos es su lenguaje pero, sobre todo, su pensamiento y conocimiento del entorno: "Somos palabra pero, precisamente, porque somos palabra y lenguaje, tenemos que saber qué es lo que comunicamos, qué es lo que decimos y, sobre todo, lo que queremos decir".
- La comisión catalana de la eutanasia resuelve que Pere, el vecino de Reus con una depresión severa, ha agotado 'todos los tratamientos': 'No hay posibilidad de curación ni de mejora
- La Aemet confirma la llegada de la borrasca Samuel y anuncia que hemos batido récord absoluto de frentes de gran impacto en el Mediterráneo
- Las grabaciones a los asesinos de Francisca Cadenas: 'No la vais a encontrar
- Astrónomos detectan una señal láser procedente de una galaxia a 8.000 millones de años luz
- Resignación entre los usuarios de Rodalies en el inicio de los cortes en el Garraf: 'Es un pitote, hoy no llego a tiempo
- Así está la situación de las líneas de Rodalies Renfe en Catalunya: empiezan las obras en los túneles del Garraf
- En el primer tren de Barcelona a Tarragona que pasa por el tramo del accidente de Gelida: 'No tenía ni idea de las obras
- La Guardia Civil analiza unas bragas y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas