La UB nombra a David Bueno adjunto para la divulgación científica

El profesor e investigador de la Facultad de Biología David Bueno (Barcelona, 1965) ha sido nombrado adjunto para la divulgación científica de la Universidad de Barcelona(UB). Sus principales competencias serán fomentar la implicación de la comunidad universitaria en acciones de divulgación científica, promover la formación en divulgación y comunicación científica de la comunidad universitaria e impulsar el reconocimiento interno y externo de la divulgación y transferencia de conocimiento como parte de la dedicación académica.

Autor, entre otros libros, de 'Educa tu cerebro' y 'El cerebro adolescente', Bueno también representará a la UB en acciones de divulgación e impacto social del conocimiento, y coordinará acciones con otras instituciones y universidades estatales o internacionales. Su cargo se sitúa en el Vicerrectorado de Doctorado, Personal Investigador en Formación, Atracción de Talento y Divulgación, dirigido por Maria Feliu.

Bueno es profesor e investigador del Departamento de Genética, Microbiología y Estadística de la Universidad de Barcelona y fundador de la Cátedra UB Edu1st de Neuroeducación. Su trayectoria profesional y académica se ha centrado en la genética del desarrollo y la neurociencia, y en su relación con los procesos de aprendizaje.

Con una dilatada experiencia como divulgador científico, Bueno es autor de setenta artículos científicos en revistas especializadas y de veintisiete libros de ensayo y divulgación, muchos versados en neuroeducación. Es asesor de la Oficina Internacional de Educación de la Unesco y colabora regularmente con varios medios de comunicación.

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A lo largo de su trayectoria, ha ganado numerosos premios, como el premio europeo de Divulgación Científica, la distinción del claustro de doctores de la Universidad de Barcelona, el Premio Joan Lluís Vives a la edición universitaria o el Premio Josep Pla de narrativa por el ensayo científico 'El arte de ser humanos'.