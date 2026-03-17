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Orientación educativa

El buscador de notas de corte de FP en Catalunya ya está activo: consulta las notas de acceso del curso pasado

La web de preinscripción ofrece esta posibilidad por segundo año consecutivo, con el fin de mejorar la orientación y proporcionar la máxima información en la elección de estudios postobligatorios

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Un alumno de FP, durante una formación práctica.

Un alumno de FP, durante una formación práctica. / Macarena Pérez

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A partir de este martes se pueden consultar las notas de corte de los ciclos formativos de grado medio y de grado superior del año pasado, que sirven de orientación para el alumnado que quiera preinscribirse en la FP de cara al próximo curso. El Departament de Educación y Formación Profesional (FP) puso en marcha hace un año esta herramienta, un buscador en línea de notas de corte de los ciclos formativos, una medida que debe permitir mejorar el acceso y la asignación a la formación profesional.

El buscador permite encontrar cuál fue la nota de corte en el acceso a ciclos formativos del actual curso 2025-2026, por lo que puede servir de referencia al alumnado interesado en cursar un ciclo formativo a partir de septiembre. La información se puede filtrar por vía de acceso y prioridad, territorio, ciclo, turno y centro de FP.

El buscador permite filtrar la información por vía de acceso y prioridad, territorio, ciclo, turno y centro de FP

La medida, además, también servirá a los orientadores de los centros educativos como una herramienta más para prestar su asesoramiento y acompañamiento al alumnado y a las familias.

Algunos ejemplos

Así, el alumnado puede ver que el grado medio de Carpintería y Mueble en el Institut Guillem Catà (Manresa) tiene una nota de corta de 6,12. que el de Planta Química en el Institut Miquel Biada (Mataró), un 6,5; el grado superior de Automatización y Robótica Industrial en el Institut Palau Ausit (Ripollet), un 11 en el turno de la mañana y un 5 en el turno de tarde. Y otro más: el grado superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico en el Institut Narcís Xifra (Girona), un 11,6.

Noticias relacionadas y más

El buscador permite una elección más reflexiva, ajustar los intereses del alumnado a la oferta y mejorar la asignación de plazas en el proceso de preinscripción. La exploración de alternativas puede ser un elemento fundamental para encontrar opciones similares a la deseada, en ciclos formativos y centros afines, con el fin de garantizar el éxito educativo y profesional.

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