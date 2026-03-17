CCOO y UGT defienden el pacto con el Govern y una negociación "gradual" mientras miles de docentes protestan en la calle

La secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, han defendido este martes el acuerdo de ambos sindicatos con el Govern para mejorar las condiciones del sector educativo, y han abogado por un camino de negociación que avance de forma "gradual".

Lo han explicado este martes en Barcelona, durante su participación en el ciclo 'Converses del degà' del Col·legi d'Economistes, junto con el decano del colegio, Carlos Puig de Travy, donde han hecho referencia a los beneficios que aporta el acuerdo, rechazado por el sindicato mayoritario de la educación en Catalunya, Ustec (y por los más de 40.000 docentes que participaron en una consulta organizada por este).

2.000 millones

"En estos momentos debemos situar la bonanza del acuerdo y el salto cualitativo que hacemos, de 2.000 millones de euros. Y que esto no es un punto final, es un punto en el camino que nos permite avanzar y situarnos en mejores condiciones para continuar reivindicando y mejorar nuestra educación, que es lo que necesita nuestro país", ha defendido López.

Ros se ha referido a un problema de desinversión en sanidad y educación, con una media de gasto por habitante en Catalunya por debajo de la media española y otras comunidades, unido a la falta de acuerdos en las últimas convocatorias de huelgas.

"Excepto en esta, de todas las huelgas que ha habido históricamente, no ha habido acuerdos, ni parciales, y todo esto va en detrimento", ha dicho el representante de UGT.

El acuerdo

Respecto a los detalles del acuerdo, López ha valorado que este da respuesta a dos de las grandes quejas del sector, que es el incremento del salario del personal docente y personal laboral y el despliegue de la escuela inclusiva, principalmente a través del descenso de ratios. "Valoramos positivamente la medida porque supone destinar 2.000 millones de euros más a la educación. No soluciona, porque la solución es infinita, siempre podemos ir a más", ha defendido la representante sindical.

Preguntados por la negativa de Ustec de sumarse al acuerdo con el Govern, Ros ha reivindicado el derecho a huelga y manifestación, pero ha puesto en valor el crédito de la negociación colectiva para ganar derechos: "Los sectores con negociación colectiva tienen mejores condiciones con los que no", ha dicho.

López, por su parte, ha recordado que estos sindicatos no son mayoritarios en la educación, sino de un colectivo, que son los docentes de la pública: "Son como el Semaf de la educación", ha ilustrado.