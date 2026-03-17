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La enquistada brecha de género en la FP de Catalunya empieza a disminuir en 16 de las 25 familias profesionales

Destaca la presencia femenina en Imagen y Sonido, Informática y Transporte y Mantenimiento de Vehículos

Más de 40 grados de FP en Catalunya tienen en sus aulas menos de un 10% de mujeres

Una alumna de los estudios de FP de Producción Audiovisual.

Una alumna de los estudios de FP de Producción Audiovisual. / Pau Gracià

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Un informe de la Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (Agència FPCAT) señala que la brecha de género en la FP de Catalunya ha disminuido en 16 de las 25 familias profesionales entre 2017 y 2023. Se ha presentado este lunes en el marco de la Jornada FPCAT y ofrece un diagnóstico sobre las desigualdades de género dentro del sistema con el objetivo de ser "una herramienta estratégica para orientar futuras actuaciones públicas", informa la conselleria de Educación y FP de la Generalitat en un comunicado.

El trabajo parte del hecho de que la FP ha reforzado en la última década su "papel como vía de cualificación, continuidad formativa, inserción laboral y cohesión social".

Las mujeres representan el 54,9% del conjunto de personas participantes en la FP, aunque el estudio muestra que 13 familias profesionales están masculinizadas, 6 son mixtas y 6 están feminizadas

Aunque los datos globales muestran una participación cercana a la paridad, el análisis desagregado por familias profesionales "evidencia patrones persistentes de segregación horizontal, con una distribución aún muy condicionada por los roles de género".

Resultados

Las mujeres representan el 54,9% del conjunto de personas participantes en la FP, y los hombres suponen el 45,1%, aunque el estudio muestra que 13 familias profesionales están masculinizadas, 6 son mixtas y 6 están feminizadas.

Destaca la presencia femenina en Imagen y Sonido ha pasado del 29,6% al 42,6%; la de Informática y Comunicaciones, del 22,6% al 32,7% y en Transporte y Mantenimiento de Vehículos el porcentaje "casi se ha triplicado", pasando del 4,1% al 11,6%. Los datos confirman una mejora "significativa" de la empleabilidad femenina, ya que, entre 2014 y 2024, la ventaja en la empleabilidad de las mujeres con cualificación media de FP respecto a las mujeres con cualificaciones inferiores ha pasado de 11,2 a 24,3 puntos porcentuales.

Plan de acción

El presidente ejecutivo de la Agència FPCAT, José Luis Durán, afirma que este análisis "aporta elementos para orientar la toma de decisiones y para avanzar hacia una FP más equitativa, más inclusiva y más libre de sesgos".

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A raíz de este análisis, el Govern impulsará un Plan de acción, coordinado con los agentes del Sistema FPCAT, y Durán remarca que incorporar la perspectiva feminista al Sistema FPCAT es necesario para garantizar itinerarios libres, informados y con igualdad de condiciones.

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