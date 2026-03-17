Andorra inicia la perforación el túnel de Rocafort de la variante de Sant Julià de Lòria

El Gobierno de Andorra ha presentado este martes el inicio de los trabajos de perforación del túnel de Rocafort de la variante de Sant Julià de Lòria.

Según ha manifestado el jefe de Gobierno, Xavier Espot, en una intervención ante los medios de comunicación, se trata de una infraestructura "largamente esperada" y que se prevé clave para mejorar la movilidad y la calidad de vida de la gente de Sant Julià.

De hecho, ha destacado que una vez se complete la variante, 18.000 vehículos dejaran de transitar por el centro del pueblo y también se prevé una reducción de los niveles de CO2 en un 41%.

La perforadora ha empezado a trabajar por la boca sur del túnel, que tendrá unos 233 metros de longitud, y se prevé que la infraestructura pueda entrar en servicio durante el verano de 2027, siguiendo el calendario previsto.

Inicialmente se había previsto un doble turno de trabajo durante toda la ejecución de la obra, pero el ministro de Territorio y Urbanismo, Raul Ferré, ha anunciado una mejora que permitirá reducir los trabajos nocturnos: a partir del mes de junio se perforará de forma simultánea la boca sur y la norte.

Reducir molestias a vecinos

Ferré ha destacado que la mejora permite avanzar en una obra "estratégica" reduciendo las molestias a los vecinos y garantizando, a la vez, el cumplimiento de los plazos previstos y los estándares de seguridad.

La perforación del túnel se completará con la construcción de unos accesos de 100 metros en cada boca del túnel y la infraestructura dispondrá de tres carriles, dos en sentido sur y uno en sentido norte.

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Los trabajos de excavación del túnel y la construcción de los accesos se adjudicó por un importe de 24 millones, a los que se deben sumar 1,9 millones destinados a colocar redes de protección y a asegurar la montaña.