Tranquilidad y resignación en Rodalies en el primer día de cortes en el Garraf: "Es un pitote, hoy no llego a tiempo"

Antonio Carmona, el portavoz de Rodalies, ha vuelto a apoyarse en el ambiguo término “relativa normalidad” para calificar las primeras horas del servicio de Rodalies y Regionals con la circulación en los túneles del Garraf reducida a vía única por las obras de mantenimiento que Adif ha empezado este lunes. “Los autobuses están funcionando más o menos con el tiempo de circulación previsto y consideramos que esta alternativa en bus es la mejor opción para los viajeros que tienen que llegar hasta Barcelona”, ha explicado el responsable de Renfe desde la estación de Sant Vicenç de Calders.

Es precisamente en esta parada situada en el municipio de El Vendrell, donde, dado el Plan Alternativo de Transporte establecido por Renfe, Adif y el departament de Territori, se preveía más caos la mañana de este lunes. Allí acabarán su recorrido durante al menos treses todos los Regionals del sur de Catalunya, es decir, la R13, la R14 (ambas con final en Lleida), la R15 (Riba-Roja d’Ebre o Zaragoza), la R16 (Tortosa, Ulldecona o València) y la R17 (Salou - Port Aventura). Para llegar hasta Barcelona, los usuarios tienen que optar por coger uno de los trenes de la R2Sud que salen desde allí y que cruzan los túneles afectados o bien coger uno de los buses sustitutorios que Renfe fleta hasta El Prat de Llobregat.

Para la plataforma de usuarios Dignitat a les Vies, presente esta mañana en varias estaciones afectadas por el corte, este plan no ha sido del todo acertado. "Nunca puede ir todo bien, es una lástima", ha lamentado la portavoz de la plataforma, Anna Gómez, que ha criticado la falta de planificación, la poca antelación con la que se ha comunicado la información "insuficiente", desde Sant Vicenç de Calders. "Nos encontramos con un plan alternativo que está hecho en la oficina y ahora hay que adaptarlo al usuario, es un paso que nos podríamos saltar", ha espetado la portavoz.

Estas son las críticas a un primer día del corte que, sin embargo, se ha desarrollando sin problemas mayores y en el que miembros de la plataforma colaboran para ayudar a los ciudadanos despistados e indifan a los informadores de Renfe cualquier disfunción que detrecten. En Sant Vicenç de Calders, entre los usuarios de este lunes a primera hora ha reinado la resignación ante "otro corte más" de algunos y la estupefacción de otros que no conocían las obras. "Hay que tener paciencia, sabemos que esto es para mejorar las vías así que debemos entenderlo", resumía una usuaria procedente de Tarragona, antes de coger el autobús hacia El Prat de Llobregat.

Conformismo y cansancio

Entre los que conocían la situación había cierto conformismo. Muchos pasajeros tenían todavía en la memoria el corte de cinco meses de hace un año, cuando hubo las obras en el túnel de Roda de Berà. "La red está muy mal y hay que arreglarla así que tendremos que aguantar otro corte más, solo espero que sirva para mejorar el transporte", asumía Ingrid Marza, procedente de Tarragona, al bajar del tren. Es una de las usuarias que se toma con serenidad y entereza el primer día del corte a primera hora y que no duda en explicar a otros usuarios la situación, allí dónde los informantes de Renfe no están. Muchos la escuchan sorprendidos y otros lo asumen resoplando: "Es un pitote. Hoy no llego a tiempo".

En general, la situación en uno de los principales nudos ferroviarios catalanes es tranquila, con una decena de informadores puestos por Renfe para conducir a los usuarios a los autobuses, que esperan en el párquing, con cintas para controlar las colas y con salidas constantes. Su trabajo es tan insistente y directo que incluso la mayoría de ciudadanos bajan del tren y suben a los autobuses sin saber que, desde Sant Vicenç de Calders, también podrían coger la R2 Sud hasta Barcelona, que es la única línea que pasa por el túnel del Garraf. Esta es la intención de Renfe, que apunta que así se da margen a los usuarios de estaciones como Cunit, Vilanova y Sitges.

Ha sido precisamente en Altafulla y Torredembarra dónde más se han notado los efectos del corte: con un servicio concreto de bus que une las ciudades del Baix Gaià directamente con la capital, esta mañana han sido pocos los que han optado por el tren, lo que a su vez, según Renfe, ayuda a rebajar la presión al plan alternativo entre Sant Vicenç de Calders y El Prat.

Tranquilidad en El Prat

La mañana también se ha desarollado muy tranquilamente en El Prat. Los trenes de la R2Sud llegaban llenos con pasajeros de Castelldefels, Gavà y Viladecans que, como de costumbre, seguían sus trayectos hasta Barcelona y los transbordos entre trenes y buses sustitutorios se han producido sin incidentes. De hecho, los autocares que cada poco más de diez minutos llegaban a la estación de Renfe venían prácticamente vacíos. Tanto, que Mònica, por ejemplo, ha sido la única pasajera de uno de estos autocares.

Sabiendo que este lunes empezaba el corte, ha salido de su casa en Calafell a las 7.00 y en vez de coger la R2Sud hasta Passeig de Gràcia como de costumbre para llegar a su puesto de trabajo a las 10.00 horas, ha optado por tomar un tren en la dirección contraria y recorrer una parada hasta Sant Vicenç de Calders. Allí se ha topado con la sorpresa, era la única pasajera de todo el autocar. “Todo el bus para mi sola”, ha explicado sonriente esta mujer, que reconoce que ha tenido que adaptar todos sus horarios en casa para sobrellevar la reducción de paso de los trenes. “He tenido que dejar a mi hija con mi madre toda la semana, tendré que ir probando esta semana para ver cuál es la mejor manera de llegar a tiempo al trabajo”, ha explicado. “De momento, el primer día bien”, ha celebrado.

Buses llenos desde el Garraf

Menos tranquilos han sido los viajes en algunos de los buses interurbanos que el departament de Territori ha reforzado estos meses para compensar por las afectaciones. En Sitges, por ejemplo, los buses de la línea e16 han ido llenos desde primera hora de la mañana. La alcaldesa, Aurora Carbonell (ERC), ha aprovehado la ocasión para reclamar más buses que salgan directamente desde la ciudad del Garraf –la mayoría de los actuales salen de Vilanova i la Geltrú o Sant Pere de Ribes– y que se levante el peaje de Vallcarca mientras duren las restricciones. La Generalitat ha ampliado la capacidad del e16 con 2.280 plazas adicionales cada día.