Última hora de Rodalies, hoy en directo | Situación de la red, nuevas incidencias en líneas y trenes

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Protesta de maquinistas en la estación de Sants de Barcelona / JORDI OTIX / VÍDEO: Europa Press

Pau Lizana Manuel

Gisela Macedo

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