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Última hora de Rodalies, hoy en directo | Situación de la red, nuevas incidencias en líneas y trenes
Estos son los servicios mínimos de Rodalies por la huelga de maquinistas
Consulta los trenes cancelados por la huelga de Renfe: buscador
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las incidencias en el servicio de trenes.
"Solo podemos tener paciencia, la red está muy mal y hay que arreglarla"
En Sant Vicenç de Calders, a primera hora, entre los usuarios que conocían la situación había cierto conformismo. Muchos pasajeros tenían todavía en la memoria el corte de cinco meses de hace un año, cuando transcurrierons las obras en el túnel de Roda de Berà. "Solo podemos tener paciencia, la red está muy mal y hay que arreglarla así que tendremos que aguantar otro corte más, solo espero que sirva para mejorar el transporte", asumía Ingrid Marza, procedente de Tarragona, al bajar del tren. Es una de las usuarias que se toma con serenidad y entereza el primer día del corte y que no duda en explicar a otros usuarios la situación, allí dónde los informantes de Renfe no están. Muchos la escuchan sorprendidos y otros lo asumen resoplando: "Es un pitote. Hoy no llego a tiempo".
Pasajeros obligados a adaptar horarios a los trenes
Mònica llegaba alrededor de las 8:00 h a la estación del Prat. Sabiendo que este lunes empezaba el corte, ha salido de su casa en Calafell a las 7.00 y en vez de coger la R2 Sud hasta Passeig de Gràcia como de costumbre para llegar a su puesto de trabajo a las 10:00 h, ha optado por tomar un tren en la dirección contraria y recorrer una parada hasta Sant Vicenç de Calders. Allí se ha topado con la sorpresa, era la única pasajera de todo el autocar. “Todo el bus para mi sola”, ha explicado sonriente esta mujer, que reconoce que ha tenido que adaptar todos sus horarios en casa para sobrellevar la reducción de trenes. “He tenido que dejar a mi hija con mi madre toda la semana, tendré que ir probando esta semana para ver cuál es la mejor manera de llegar a tiempo al trabajo”, ha explicado. “De momento, el primer día bien”, ha celebrado.
Así está la situación de las líneas de Rodalies Renfe en Catalunya: empiezan las obras en los túneles del Garraf
No ha sido –no lo es desde hace tiempo–, un fin de semana tranquilo en la red de Rodalies. Este sábado, la R3 volvía a estar en el foco medíatico después de que se desprendiera parte de un puente de la línea en el que se están llevando a cabo obras de desdoblamiento sobre una calle en La Garriga. Tres días antes, el miércoles, el tráfico ferroviario había vuelto a ese punto del Vallès Oriental, y tuvo que ser suspendido de nuevo cuando un desprendimiento sorprendió a un tren entre Sant Martí de Centelles y Figaró. Este lunes, la R3 solo funciona entre Centelles y Ripoll. Lea aquí toda la información completa de Pau Lizana Manuel.
Pau Lizana Manuel
Pol Alcaide, afectado por las obras en los túneles del Garraf: "Hemos tardado solo 50 minutos, así que bastante bien"
Pol Alcaide estudia derecho en la Universitat Pompeu Fabra y viene cada día a Barcelona desde Torredembarra. Esta mañana, como casi siempre, su tren de la R15 ha llegado a la estación con unos cinco minutos de retraso. Tras una parada, ha bajado en Sant Vicenç de Calders. Su Regional llevaba casi 20 minutos de demora acumulada, pero el bus sustitutorio que tenía que coger les ha esperado. "Hemos tardado solo 50 minutos, así que bastante bien", ha celebrado el estudiante, que agradece que los autocares lleguen hasta El Prat de Llobregat y no a la Zona Universitaria como en otros cortes. "Está en la otra punta de dónde queda mi campus", ha lamentado. "De momento, a todos los exámenes que tenía que hacer a primera hora [8.30 horas] he llegado a tiempo", dice antes de dirigirse al andén para retomar su camino. Su tren de la R2Sud hasta estación de França ha tardado unos cinco minutos en llegar.
Pau Lizana Manuel
Rodalies recupera el servicio de la R8 entre Rubí y Granollers
Han tenido que pasar casi dos semanas para que Rodalies recuperara el servicio en uno de los tramos que tuvieron que cerrar después del accidente de Gelida, cuando afloraron incidencias acumuladas en el entramado ferroviario catalán desde hacía años. Tras haber recuperado el servicio parcialmente en la RL4 hace ya 13 días. La línea afortunada este jueves es la R8, que vuelve a circular entre Rubí y Granollers después de un mes cerrada completamente al tráfico de trenes. Amplíe aquí la información de Pau Lizana Manuel.
Cortada la R1 entre Arenys y Blanes por falta de tensión en la catenaria
La circulación de la línea R1 de Rodalies entre Arenys de Mar y Blanes está interrumpida por una falta de tensión en la catenaria producida durante la realización de trabajos este jueves desde las 6.46 horas
Se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera para los viajeros afectados, informó Adif en un mensaje a 'X' recogido por Europa Press.
Han añadido que personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible.
Refuerzo de Rodalies por el Carnaval de Sitges
Renfe ha informado que pondrá en circulación cerca de 50.000 plazas adicionales en los trenes de la línea R2 Sur de Rodalies con motivo del Carnaval de Sitges, que se celebra hasta el 18 de febrero. El refuerzo se concentrará especialmente los días 14 y 18, cuando se esperan los mayores desplazamientos entre Barcelona y Sitges.
Junts exige a Illa cesar a Paneque o someterse a una cuestión de confianza
Junts ha advertido de que el president de la Generalitat, Salvador Illa, deberá plantearse una cuestión de confianza si no destituye a la consellera Sílvia Paneque cuando retome su actividad tras su baja por enfermedad. El partido sostiene que mantenerla pese a la reprobación del Parlament por el caos en Rodalies supondría incumplir el mandato de la cámara.
Análisis del impacto del cambio climático en la R1
Además, ha anunciado la creación de una comisión para evaluar el impacto del cambio climático en la red ferroviaria, con especial atención a la línea R1 que circula por la costa. "A corto plazo tendremos que pensar en proteger", ha subrayado, reconociendo que se trata de un "terreno complicado" por su proximidad al mar.
Acuerdo con los maquinistas
En su comparecencia, Santano tambien ha sostenido que el acuerdo con los maquinistas por el que se puso fin a la huelga que convocaron a principios de semana, que incluye más recursos humanos y nuevas inversiones, también beneficiará a Catalunya y contribuirá a mejorar el servicio de Rodalies.
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