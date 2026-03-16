Conflicto desbloqueado
El Estado aclara que la muralla de Tossa es de su titularidad y anuncia que actuará en la estructura
El alcalde, Martí Pujals, asegura que el Ministerio de Cultura intervendrá pronto en los puntos más urgentes de la muralla tras meses de bloqueo
La muralla romana de Tarragona sufre un desprendimiento a causa de las lluvias de otoño
Tony di Marino
La muralla de Tossa de Mar (La Selva) ya tiene la titularidad aclarada y eso permite desbloquear una situación que llevaba meses preocupando al ayuntamiento. El alcalde del municipio, Martí Pujals, ha confirmado a Diari de Girona que el monumento es de titularidad estatal y que está adscrito al Ministerio de Cultura, después de un periodo de incertidumbre que había complicado cualquier actuación sobre este elemento patrimonial.
Según ha explicado el alcalde, el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), organismo dependiente del Ministerio de Cultura, "se ha comprometido a intervenir en breve en las cuestiones más urgentes". La confirmación llega después de que Pujals hubiera alertado públicamente de los riesgos que presenta la muralla, con desprendimientos y problemas estructurales agravados a raíz de los últimos episodios de lluvia.
La cuestión de la titularidad era, precisamente, el principal escollo que hasta ahora había bloqueado cualquier avance. En enero, el Ayuntamiento ya expuso que la falta de definición sobre la propiedad del monumento impedía invertir recursos municipales o optar a subvenciones para ejecutar obras de consolidación.
Más allá del embrollo administrativo, el consistorio llevaba tiempo insistiendo en que el problema no era solo burocrático, sino también patrimonial y de seguridad. El alcalde ya había advertido en enero que "se están desprendiendo piedras" y que la situación no podía reducirse a una simple discusión competencial. Según remarcaba entonces, "hay riesgos", especialmente después de las lluvias de los últimos meses, que han agravado el deterioro en varios puntos del recinto amurallado.
De hecho, un pre estudio encargado por el Ayuntamiento estimaba que solo la corrección de los defectos constructivos más urgentes —como la consolidación de taludes y la reparación de los desprendimientos— podría tener un coste aproximado de un millón de euros. Según precisó entonces Pujals, esta cifra no correspondía a una restauración integral del conjunto, sino al mínimo necesario para garantizar la seguridad y empezar a frenar el deterioro.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Girona, Xavier Guitart, ha avalado este desbloqueo que era "necesario" por la situación de la infraestructura.
La muralla de Tossa, declarada monumento histórico-artístico nacional en 1931, es uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos de la Costa Brava y uno de los grandes símbolos del municipio. Construida a inicios del siglo XIII para proteger a la población, forma parte de la imagen más reconocible de la villa y es también uno de sus principales atractivos patrimoniales y turísticos. Por ello, su estado de conservación es una cuestión especialmente sensible para el municipio.
Con la titularidad ya aclarada y el compromiso de una intervención en los puntos más urgentes, el municipio espera ahora que se concreten los próximos pasos y que el desbloqueo administrativo se traduzca finalmente en actuaciones sobre el terreno.
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