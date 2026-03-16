Miles de profesores libran un nuevo pulso al Govern en Barcelona: "Cualquiera que pise un instituto sabe que el conflicto no ha acabado"

Una semana después de la foto del Govern, CCOO y UGT escenificando un "acuerdo histórico", miles de profesores han llenado Urquinaona, la Via Laietana y la plaza de Sant Jaume para evidenciar lo que aseguran "cualquiera que pise una escuela o un instituto sabe": que el conflicto no ha terminado. La primera de las cinco jornadas de huelga convocadas por Ustec, Professors de Secundària (Aspepc), la CGT y La Intersindical ha sacado a la calle a 25.000 personas según los cálculos de la organización; 8.000 según la Guardia Urbana, y ha mostrado músculo en una mañana radiante en la que uno de los gritos más coreados ha sido "dinero público para la escuela pública". Por detrás, eso sí -especialmente cuando la marcha se ha acercado a la blindada sede de CCOO y al Palau de la Generalitat- del de "vergüenza, vergüenza".

El profesorado movilizado -más de 40.000 personas votaron contra el acuerdo en la consulta organizada la semana pasada por Ustec, la CGT y La Intersindical- siente un gran rechazo a que el Govern y dos sindicatos con una gran maquinaria, pero minoritarios en el sector, dieran por zanjada su lucha cuando su malestar, insisten, "va mucho más allá del sueldo y no se cierre en un una mesa sindical ni en dos", apuntan Anna y Laura, docentes de secundaria de un instituto del Baix Llobregat quienes apoyaron la huelga del 11 de febrero, la de este lunes y lo harán de nuevo el próximo viernes, jornada de huelga general educativa, por la impotencia que les genera no poder atender a su alumnado como deserían y merece.

Uno de los gritos más coreados ha sido "dinero público para la escuela pública", por detrás del de "vergüenza, vergüenza", frente al Palau y una blindada sede de CCOO

Pese a la nueva exhibición de fuerza en la calle -que se prevé que el viernes, el único de los cinco días en los que la huelga es general, para todo el territorio, sea mucho mayor- la conselleria sigue defendiendo que el firmado el pasado lunes es un "buen acuerdo", "valiente, responsable y global" y que responde a las necesidades del colectivo.

Baile de cifras

La primera jornada de huelga estaba convocada en los servicios territorioles de Barcelona, el Barcelonès y el Baix Llobregat y la participación ha sido de un 30% según los datos de la conselleria y de un 70% según los de los sindicatos. Según numerosos docentes consultados la huelga ha tenido algo menos de seguimiento que el masivo parón de febrero, aunque apuntant que muchos profesores hoy han ido a trabajar pero se sumarán a la huelga del viernes.