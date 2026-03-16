Dos de cada tres personas LGTBI ven peligrar sus derechos con un gobierno ultraconservador

El 65 % de las personas LGTBI consideran que la llegada al poder de un gobierno ultraconservador pondría en riesgo sus derechos, cifra que asciende al 68 % en el caso de las mujeres del colectivo.

Son datos del informe 'Estado LGTBI+ 2026 de la Federación Estatal LGTBI+', elaborado por la consultora 40DB y presentado este lunes por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+).

El mayor miedo expresado por las personas LGTBI+ ante el ascenso de los movimientos ultraconservadores al poder es la pérdida de derechos como colectivo (65 %), seguido de temores más concretos como ver mermada la protección del colectivo frente al odio y/o la violencia (44,5 %) y que peligre su derecho a contraer matrimonio (43,5 %) o declararse pareja de hecho (42 %).

El 41 % cree que le repercutiría a la hora de ver reconocida a su familia, el 40,5 % considera que se vería afectada la capacidad de una pareja LGTBI+ para adoptar y el 40 % ve peligrar la protección a las infancias y adolescencias LGTBI+, añade la encuesta, realizada a 800 personas del colectivo mediante entrevistas 'online' entre el 29 de enero y el 11 de febrero.

Otros miedos expresados por las personas LGTBI+ son el reconocimiento como madre de la mujer no gestante en una pareja lesbiana (38,6 %), el acceso a los recursos sanitarios públicos para la reproducción asistida o el reconocimiento administrativo de las personas trans (ambos con un 38 %).

Entre el electorado LGTBI+ progresista más de ocho de cada diez personas considera que la llegada al poder de un gobierno ultraconservador pondría en riesgo sus derechos, aunque también lo cree un 33 % de los votantes del PP y un 22 % de los de Vox.

La presidenta de la federación, Paula Iglesias, ha remarcado que quienes más percepción del riesgo experimentan son las mujeres del colectivo, junto a las personas trans y no binarias, las jóvenes y quienes viven en entornos rurales. "Son precisamente la parte del colectivo que más discriminación sufre, peor situación socioeconómica enfrenta y más limitado tiene el acceso a los recursos. Existe, por tanto, una relación entre mayor precariedad y exposición a violencias y mayor percepción del riesgo", ha subrayado.

La percepción del riesgo moviliza al votante

Por su parte, la responsable de investigación de la federación, María Rodríguez, ha incidido en que la apreciación del riesgo también moviliza, ya que "hay una relación directa entre la creencia de la llegada de un gobierno ultraconservador y la intención de voto". Rodríguez ha destacado que el informe desvela que se ha pasado del 52,8 % de las personas que no votarán con toda seguridad al 70,2 % de quienes votarán con total seguridad.

Según la encuesta, de cara a unas posibles elecciones generales las personas LGTBI+ votarían mayoritariamente a las fuerzas progresistas: un 53,8 % de los votos estarían concentrados en PSOE, Sumar y Podemos; un 30,1 % sería para PP y Vox; y el resto se reparte entre otras fuerzas autonómicas o independentistas. Además, según la estimación de escaños, si solo votaran las personas del colectivo, las fuerzas progresistas ganarían por mayoría absoluta con 202 escaños. Los partidos por los que más simpatía sienten son el PSOE (25,5 %), seguido de Sumar (12,6 %). Con un 10,5 %, Vox se sitúa en tercer lugar, por delante de PP (9,7 %) y Podemos (9,4 %).

"Esto puede deberse a factores familiares, culturales o económicos pero incluso entre el electorado LGTBI+ del PP un 33 % considera que la llegada de un gobierno ultraconservador pondría en riesgo sus derechos", ha explicado el director de investigación de 40dB, Carlos Domínguez.

Iglesias ha manifestado que en anteriores ocasiones las personas LGTBI+ han demostrado que "la sociedad civil organizada y la movilización ciudadana, junto con el compromiso político adecuado, ha conseguido grandes avances que han logrado situar a nuestro país como un referente de igualdad y de respeto a la diversidad". "Demostremos que no solo somos el muro de contención que va a frenar cualquier intento de retroceder en derechos, sino que somos la sociedad diversa, igualitaria e inclusiva que quiere seguir caminando hacia delante", ha concluido.