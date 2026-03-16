A juicio un 'incel' acusado de acosar a una 'gamer' y experta en videojuegos: "Mentiría si dijera que no me da morbo la idea de violar a una feminista"

La 'gamer' Marina Amores, más conocida como 'Blissy', es la autora del libro 'Play Like A Girl', en el que relata las desigualdades y los retos que las mujeres afrontan en el sector de los videojuegos, del que es una famosa divulgadora. Ella ha sufrido esa discriminación, especialmente en las redes sociales. El próximo miércoles, un hombre internauta acusado de haberla acosado durante tres años con insultos e incluso amenazas de violación se sentará en el banquillo de los acusados en la Audiencia de Barcelona.

La fiscalía reclama para él, por un delito de odio, dos años de prisión, multa, la inhabilitación durante siete años para ejercer un oficio educativo, la prohibición de acercarse a la víctima, el pago de una indemnización de 3.000 euros y el cierre de sus cuentas. El escrito del ministerio público es contundente: el hombre no solo la denigraba a ella, sino "al colectivo de mujeres por el mero hecho de serlo". "En vez de tirarte los tejos, te tiraba un bocadillo, estás más plana que una tabla de surf", escribió el acusado. La acusación particular, en nombre de la víctima, solicita tres años de prisión, una indemnización de 20.000 euros y otras medidas como el fiscal.

El escrito fiscal sostiene que no solo se denigró a la 'gamer', sino también "al colectivo de mujeres por el mero hecho de serlo"

Entre 2019 y 2020, Amores sufrió el acoso del acusado, que abrió hasta 12 diferentes perfiles en las redes sociales con el objetivo de humillarla, "negándole el lugar en el sector de los videojuegos que pudiera corresponderle", recoge el fiscal, "por el mero hecho de ser mujer", género que el imputado "desprecia". El escrito de acusación recuerda, precisamente, que la autora del libro 'Play Like A Girl' se ha dedicado, como periodista, a denunciar las actitudes machistas que detectaba.

"Reflejo de ese desprecio", relata la acusación pública, son los contenidos que el acusado publicó desde sus cuentas en las que Marina Amores era usuaria y que contaban con más de 2.000 seguidores. "Guiado por sentimientos de rechazo y animadversión" hacia la divulgadora y 'gamer' por su género y hacia todas las mujeres, el imputado divulgó contenidos en los que la menospreciaba, considerándola inferior, y la "cosificaba", reafirmando "su supremacía machista".

"Estás demacrada, pobrecita"

Los mensajes están llenos de desprecio e insultos machistas. "Yo te conozco, eres la típica malfollada [...], y no por el hecho de ser lesbiana, sino por ser una amargada, jajaja, desmiéntelo pues. Datos, no opinión", escribió en agosto de 2019 el acusado desde una cuenta que, al final, fue suspendida, según la fiscalía. Meses después, usando otro nombre de usuario, volvió a la carga: "Está demacrada, la pobrecita, tiene pinta de ser una comebolsas poligonera [...] Le meto tal cabezazo que la estampo de vuelta a Júpiter si la veo". Esa cuenta también fue cerrada, al igual que otra donde el acusado supuestamente escribió: "Te pegaba tal pollazo entre ceja y ceja que te quitaba la tontería del feminismo al momento y te dejaba esos mofletes temblando una semana fija... Qué horror".

Pero hay más –muchos más– mensajes cargados de violencia y misoginia. Por ejemplo: “Mentiría si dijera que no me da morbo la idea de violar a una feminista”, “lo único que habéis aportado las mujeres a los videojuegos es prostitución virtual”, “¿Tener relaciones sexuales con una mujer inconsciente se consideraría violación? (…) si yo olvido lo ocurrido y ella no lo sabe, técnicamente no la he violado” o “Te violaba borracha, las hembras fuera de sí son más sabrosas”.

"He enfermado a causa del 8M"

El acusado, precisa la fiscalía, fue repitiendo mensajes similares a lo largo del tiempo y desde distintos nombres de usuarios, algunos de ellos cargados de política, como este durante la pandemia del covid: "Y que conste que he enfermado a causa del 8M y del gobierno comunista que tanto apoyáis y que no frenó el virus a tiempo. Sois cómplices de cada muerte e infección, progres". O este: "La prohíben porque la abuela murió días después de celebrarse el anterior 8M y a ti te da igual porque lo único que te importa es fomentar el odio hacia el hombre para mendigar subvenciones. ASESINA". La cuenta de la divulgadora incluso recibió en marzo de 2021 la foto de un pene erecto con el mensaje: "Besos".

La fiscalía considera que el acusado, a "través de la exposición pública humillante", hirió el "amor propio menoscabando su dignidad", perseguía no solo humillar a la víctima y al colectivo de mujeres, "por el mero hecho de serlo", sino que también pretendía perjudicarla "en el libre ejercicio de su derecho a comunicarse y a desarrollar libremente su actividad laboral, alterando gravemente su vida cotidiana".