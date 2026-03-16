Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de las protestas en la educación: fechas, afectaciones y qué reclaman

Catalunya afronta a partir de este lunes una semana de paros en las aulas por el pulso que los sindicatos Ustec, Aspepc y CGT mantienen con la Generalitat, a raíz de su rechazo al reciente acuerdo salarial entre el Departament d'Educació, CCOO y UGT.

Ustec y Aspepc, la dos principales organizaciones sindicales en este sector, junto a la CGT y La Intersindical, persiguen una movilización lo más similar posible a la conseguida el pasado 11 de febrero, cuando una convocatoria unitaria vació las aulas y sacó a la calle a unos 70.000 docentes en toda Catalunya.

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EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir en directo las movilizaciones.

Iolanda Segura, portavoz del sindicato Ustec: "Estamos en disposición de paralizar el país" Iolanda Segura, portavoz nacional de Ustec, pide al conseller Dalmau y a la consellera Parlon que de órdenes a los Mossos de no cargar en ninguna de las protestas que en marcha. "Al mínimo porrazo que recibamos, escalaremos el conflicto, estamos en disposición de paralizar el país", señala.

Tensión entre policía y manifestantes en los cortes de tráfico en los accesos a Barcelona El sindicato Ustec denuncia identificaciones policiales y "amenazas" de cargas policiales en los cortes en marcha en cuatro accesos de Barcelona (Sant Roc, Valldaura, Gran Via y el estadio de Cornellà). Ustec advierte al Govern que, si los Mossos d’Esquadra "tocan a una sola maestra, a una sola profesora", "escalarán el conflicto" y advierten que "vigilarán de cerca las vulneraciones del derecho de protesta y de huelga".

El Govern afirma que no reabrirá las negociaciones con los sindicatos convocantes de la huelga El Departament d'Educació ha afirmado que no reabrirá las negociaciones con los sindicatos convocantes de la huelga (USTEC, Professors de Secundària, CGT y la Intersindical) y que no han firmado el acuerdo sobre las mejoras salariales para maestros y profesores. "Consideramos que el acuerdo da respuesta al conjunto de las reivindicaciones que nos está planteando el colectivo. Por tanto, nuestro horizonte y nuestro escenario es empezar a desplegar lo antes posible el conjunto de las medidas que nos está pidiendo la comunidad educativa", afirmaba este domingo el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, en 3CatInfo. Los sindicatos convocantes de la huelga hablan de un “acuerdo insuficiente” con CCOO y UGT y reclaman a Educación “volver a negociar”. "Creemos que, por responsabilidad, el Departamento de Educación debería responder. Y si no es así, es porque realmente estará mostrando su desprecio hacia las personas trabajadoras a las que está representando, hacia la educación de Cataluña y hacia el alumnado”, ha respondido la portavoz de USTEC, Iolanda Segura.

Empiezan las afectaciones de tráfico en los accesos a Barcelona Unas 200 personas cortan a esta hora la Gran Via a la altura de Can Batlló. También hay concentraciones de docentes convocados para cortar la Ronda de Dalt a la altura de Valldaura, la C-32 en Sant Roc y la A-2 en Cornellà, en el estadio del Espanyol en esta primera jornada de huelga convocada en los servicios territoriales del Consorcio de Educación de Barcelona, en el Barcelonès y en el Baix Llobregat.

La huelga del viernes Tras los paros convocados por zonas del lunes al jueves, el viernes también está llamado a la jornada de paro todo el personal de administración y servicios (PAS) y los alumnos a partir de tercero de ESO (los más pequeños no tienen derecho a huelga), convocados por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).

Quiénes están llamados a la huelga Entre el lunes y el jueves, los sindicatos Ustec, Professors de Secundària, CGT e Intersindical convocan a todo el personal docente y laboral de atención educativa del territorio en cuestión.

Movilizaciones toda la semana Tras las protestas del lunes, martes y miércoles, el jueves 19 irán a la huelga los centros de Girona, Maresme y Vallès Oriental y Vallès Occidental. Finalmente, el viernes, 20, la huelga se extenderá a toda Catalunya, con una manifestación unitaria en Barcelona, a la que se han sumado los estudiantes.

Huelga por territorios Los centros educativos harán dos jornadas de huelga: la territorial y la general del viernes, 20 de marzo. Este lunes, 16, el ciclo de protestas empezará en el Baix Llobregat, el Barcelonès y Barcelona. El martes, 17, será el turno del Penedès, Tarragona y Terres de l’Ebre; y el miércoles, 18, el del Alt Pirineu y Aran, Catalunya Central y Lleida.

Por qué 40.000 personas rechazan el acuerdo Más de 40.000 docentes han mostrado su rechazo al pacto. ¿Cuáles son los motivos? La lista es larga y cada profesor tiene sus motivos, de la fusión de las ciencias en bachillerato a la falta de recursos a la inclusiva. Esta es la lista de los recogidos por Ustec, sindicato mayoritario en la educación pública.