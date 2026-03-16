El Gobierno vasco destinará 271 millones a la transformación digital del sistema educativo

El Gobierno vasco destinará 271,6 millones de euros hasta 2029 a la nueva estrategia para la transformación digital del sistema educativo, que busca impulsar las competencias digitales del alumnado y del profesorado, con especial hincapié en la "alfabetización mediática" y el "bienestar emocional" de los estudiantes. Así lo ha anunciado la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, durante la presentación de 'Adimen Digitala', la hoja de ruta para implantar la estrategia en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo (Bizkaia) ante cerca de 600 directores de centros educativos de Euskadi de infantil, primaria, ESO, bachillerato y Formación Profesional, informa Efe.

"Cuando hablamos de digitalización, no estamos hablando de pantallas sí o pantallas no" — Begoña Pedrosa, consejera de Educación

"Cuando hablamos de digitalización, no estamos hablando de pantallas sí o pantallas no", ha puntualizado Pedrosa, que ha insistido en que el plan aborda cuestiones más profundas, como una reflexión sobre el empleo de la tecnología en el aula y fuera de ella. También sobre el bienestar emocional del alumnado o el uso de las redes sociales en su día a día. "Estas reflexiones deben trasladarse a todas las etapas educativas", ha incidido la responsable de Educación, que ha subrayado la importancia de promover la "conciencia tecnológica" de los estudiantes desde bien pequeños con el objetivo de que se acostumbren a reflexionar sobre el uso responsable de los dispositivos, así como sus riesgos y oportunidades. Pedrosa ha destacado la que, a su juicio, es una de las claves de la estrategia ‘Adimen Digitala’: avanzar en la alfabetización mediática. Los estudiantes deben aprender a analizar información con criterio, identificar desinformación y ‘fake news’, y desarrollar pensamiento crítico ante el actual contexto informativo. Ha indicado que se busca fomentar un uso ético de la inteligencia artificial con mirada crítica sobre para qué y cómo utilizarla para mejorar el aprendizaje.

El plan ‘Adimen Digitala’ se apoya en seis principios que orientan la transformación digital del sistema educativo: contribuir al desarrollo de personas formadas, impulsar la atención a la diversidad y la equidad digital, ofrecer una educación híbrida, flexible y abierta, impulsar la soberanía digital, garantizar la seguridad digital y fomentar el uso seguro, saludable y responsable de la tecnología. Entre las principales medidas destacan el desarrollo de una plataforma educativa propia basada en software libre (IRADI), la promoción de la seguridad digital y la protección de datos y el refuerzo de la formación tecnopedagógica del profesorado.

La estrategia promoverá recursos educativos abiertos y contenidos digitales en euskera. Además, impulsará metodologías innovadoras basadas en tecnologías digitales para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. El objetivo es que cada centro educativo pueda hacerlo al ritmo que le corresponde, respondiendo a sus necesidades y al contexto. Junto a esto, la responsable de Educación ha subrayado la importancia de que el profesorado esté preparado y capacitado.