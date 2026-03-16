Arranca en Barcelona, el Barcelonès y el Baix Llobregat la primera de cinco jornadas de huelga educativa en Catalunya

La primera jornada de la semana de huelgas educativas ha arrancado este lunes con cortes al tráfico en la Ronda de Dalt a la altura de Valldaura, en la Gran Via a la altura de Can Batlló, en la C-31 a la altura de Sant Roc y en Cornellà, frente al estadio del Espanyol. El sentimiento del profesorado movilizado es el mismo que hace un mes, en la masiva huelga del 11 de febrero en la que la escuela catalana dijo ‘basta’. Algunos están incluso más enfadados, al sentirse 'engañados' con el pacto firmado entre el Govern y CCOO y UGT, que pretendía cerrar el conflicto con un incremento salarial de 3.000 euros al año y el pago de 50 euros por noche para los días de colonias entre otras medidas que los profesores en huelga siguen considerando "absolutamente insuficientes".

Tras la consulta organizada por Ustec, la CGT y La Intersindical en la que más de 40.000 docentes se posicionaron contra el acuerdo, este lunes empieza una semana de huelgas, convocado por estas tres organizaciones y Professors de Secundària, el sindicato mayoritario en los institutos.

La respuesta de la conselleria

El profesorado siente que la situación ha llegado a un punto insostenible y dice basta. Exigen recursos para poder enseñar en unas aulas cada día más complejas. Un plan de choque "mucho más profundo" que lo recogido en el pacto, insisten. Piden al Govern que vuelva a sentarse a negociar algo que, por el momento -la semana será larga- no parece estar en su agenda. "Consideramos que el acuerdo da respuesta al conjunto de las reivindicaciones que nos está planteando el colectivo. Por tanto, nuestro horizonte y nuestro escenario es empezar a desplegar lo antes posible el conjunto de las medidas que nos está pidiendo la comunidad educativa”, aseguraba este domingo el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, en 3CatInfo.

El curso empezaba, de hecho, con el reconocimiento de la propia consellera, Esther Niubó, de la necesidad de incrementar los recursos para atender la diversidad en una escuela en la que más del 30% del alumnado tiene necesidades educativas especiales (porcentaje idéntico a las tasas de pobreza infantil, situación que también impacta en la escuela).

Servicios mínimos

La primera jornada de huelgas está convocado en los servicios territoriales de Barcelona, el Barcelonès y el Baix Llobregat, lugares en el que hay convocadas acciones durante todo el día. Durante toda la semana habrá paros locales y el viernes habrá una huelga general en todo el territorio, a la que también se ha sumado PAS y estudiantes.

La Generalitat ha decretado los servicios mínimos que establecen un docente por cada tres aulas en las etapas de infantil, primaria y ESO. Durante las jornadas de paro también tendrá que estar presente en cada centro educativo al menos un miembro del equipo directivo, según indica el edicto publicado este viernes por el Departament de Treball.