Collserola intensifica la captura de jabalíes con trampas gigantes, disparos nocturnos y drones: "El proceso llevará meses"

Después de prácticamente eliminar la población de jabalíes de la zona más cercana al origen del brote de peste porcina africana, ya hace días que el operativo de capturas se centra en el macizo de Collserola, cerca del núcleo urbano de Barcelona. Los accesos al medio natural se han cerrado desde hace pocos días y las autoridades ya han advertido de que el proceso para abatir a los cientos de jabalíes presentes en la zona–el Departament d'Agricultura habló de unos 500 individuos– será lento.

¿Pero cuánto se puede tardar en dejar la densidad de jabalíes en Collserola casi a cero? ¿Qué método se está utilizando? ¿Es eficaz la estrategia? Diferentes fuentes que viven de cerca el día a día del dispositivo detallan a EL PERIÓDICO cómo se avanza para reducir al mínimo el peligro de expansión de esta enfermedad animal que amenaza con poner en jaque a la economía ganadera si alcanza las granjas.

Collserola cierra por la peste porcina / El Periódico

La organización de las capturas la está liderando el cuerpo de Agents Rurals de la Generalitat. De hecho, en todo el perímetro infectado –no el radio más pequeño cercano a Bellaterra, en el que apenas quedan animales–, los cazadores no actúan.

El papel de los cazadores

El trabajo de los cazadores consistía, hasta la fecha, en diezmar las poblaciones de jabalíes de las áreas adyacentes. No obstante, esa tarea dejará de realizarse pronto con el fin de la temporada de caza. "Con el calor, ya no salimos a hacer batidas, nuestra temporada finaliza el 31 de marzo", explica un cazador a este diario. El colectivo está acostumbrado a seguir los tempos habituales y no cambiará su rutina sin incentivos a cambio, pese a que el Govern admitió que se planteaba permitir la caza del jabalí a lo largo de todo el año.

En este contexto, pues, la actuación en Collserola la llevan a cabo los Agents Rurals, con el apoyo puntual de un grupo especializado de la Guardia Civil que se incorporó hace unos días a los trabajos. Cabe señalar que los animales siguen "encapsulados", puesto que los cierres de los pasos de fauna se mantienen activos. Sin embargo, es importante evitar que se dispersen. Por esta razón, se utilizan únicamente tres métodos muy concretos de captura.

Tres sistemas

La gran novedad, que se empezó a utilizar en Catalunya en 2023 pero que ahora se ha convertido en el mejor método para disminuir las poblaciones de jabalí en Collserola, son las trampas de la empresa norteamericana 'Pig Brig'. "Se trata de un sistema ideal para capturar a grandes grupos familiares", destaca una voz experta en la gestión de esta especie, que avala la fórmula que está aplicando el Govern, puesto que es la misma que se emplea en el resto de Europa pero con métodos avanzados.

Las trampas 'Pig Brig' son redes en las que caben varios jabalíes. Se coloca comida en medio de la trampa y se deja que los jabalíes entren. Cuando lo hacen, las redes por las que han pasado no les permiten salir y quedan atrapados en este cercado al aire libre. Cuando los Agents Rurals encuentran a los ungulados dentro de las vallas, los matan a tiros.

En estos momentos, el Departament d'Interior i Seguretat se plantea ya la compra de más trampas 'Pig Brig' para acelerar las capturas. Esta herramienta es muy útil sobre todo en espacios abiertos o entornos agrícolas.

Las jaulas trampa típicas, que también funcionan con un cebo, en cambio, solo permiten capturar uno o, con mucha suerte, dos ejemplares. Se están usando en áreas más cercanas a zonas habitadas y tienen una ventaja: una sola persona puede colocarlas y no requieren un gran operativo de agentes.

El tercer método que se despliega en Collserola son los recorridos nocturnos. En este caso, los Rurals realizan caminatas a pie, siguiendo rastros y cuando detectan un jabalí, disparan con silenciador.

Sin perros

Una de las claves de estos tres modelos es que no incluyen la presencia de perros, como si sucede a menudo en las batidas de los cazadores –cabe señalar que algunos cazan a través del método del aguardo, con 'esperas' en escondites–.

Cuando los perros ladran, un jabalí puede recorrer fácilmente 20 kilómetros huyendo de los tiros. Y en pleno brote de peste porcina, precisan desde la conselleria, se quiere evitar que los animales se dispersen dentro del territorio infectado, ya que existiría el riesgo de que rebasaran los límites del terreno 'encapsulado'.

Dentro de las ciudades, cuando se trata de capturar a un jabalí, se usa un cuarto método: se dispara un dardo con anestesia porque en un casco urbano no está permitido disparar con arma de fuego.

"Hablamos de meses"

Todas las fuentes consultadas por este diario coinciden en advertir de que el proceso será lento y que se necesitará paciencia para ir reduciendo la población de jabalíes en Collserola y también en los alrededores del perímetro de riesgo. "Hablamos de meses y no de semanas", admiten desde la Generalitat.

En realidad, fuera de los límites del área de riesgo, es complicado cuantificar la disminución porque ahí los animales tienen libertad de movimientos, pese a que se quieran crear 'zonas blancas' de muy poca densidad. En este entorno de fuera del espacio en el que se han detectado los animales infectados pronto actuarán también los rurales, ante la 'retirada' de los cazadores. Los cálculos de densidad se realizan gracias a drones que llevan cámaras térmicas incorporadas.

Aun así, estas mismas fuentes subrayan que el cierre perimetral está funcionando y que los animales lo tienen difícil para salir del perímetro marcado. Muchas hembras, estos días, ya están preñadas y se exponen para alimentarse abundantemente, cosa que facilita las capturas. En las próximas semanas, parirán y estarán escondidas. Y luego, saldrán acompañadas de las crías.

Noticias relacionadas

El operativo se irá adaptando a los movimientos de los jabalís y a las necesidades de la situación. Pero en la difícil tarea de dejar a cero los jabalís existentes en Collserola, se seguirán usando principalmente estos tres métodos eficaces: las trampas 'Pig Brig', las jaulas trampa y los recorridos nocturnos, siempre con el apoyo de los drones.