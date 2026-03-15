El temporal corta la circulación de trenes de Media Distancia y Rodalies en Girona

La caída de árboles y vallas sobre las vías del tren ha obligado a interrumpir este domingo el tráfico ferroviario en las líneas de Rodalies R11 y RG1 entre Girona y Figueres, según han informado a EFE fuentes del gestor Adif.

El norte de Girona se encuentra en alerta roja debido a un episodio de viento que está generando rachas de más de 100 kilómetros por hora, aunque hasta el momento no se han registrado heridos.

Los Bombers de la Generalitat trabajan para retirar los árboles caídos en la vía de la R11, así como los registrados en Ribes de Freser (Girona), según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias.

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Renfe ha señalado que estos incidentes también afectan a trenes de Media Distancia y Regionales que circulan entre Barcelona y Figueres.