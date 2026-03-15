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La portada de EL PERIÓDICO del 15 de marzo de 2026

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La portada de EL PERIÓDICO del 15 de marzo de 2026 / 5

El Periódico

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Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 15 de marzo de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 15 de marzo de 2026

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TEMAS

  1. Científicos desarrollan inyecciones de nanopartículas para enseñar al sistema inmune a 'buscar y destruir' células enfermas
  2. Ir de Barcelona a Sitges en coche por la C-32 ya puede salir más caro que un vuelo de ida y vuelta a Mallorca
  3. Astrónomos detectan una señal láser procedente de una galaxia a 8.000 millones de años luz
  4. Pere, con depresión severa desde hace 20 años, pide la eutanasia por tercera vez: 'Mi vida no es digna, padezco un sufrimiento crónico e intratable
  5. El hermano menor de los detenidos en Badajoz confiesa el crimen de Francisca Cadenas
  6. El área de Barcelona detecta una fuga de agua por cada 500 habitantes en pueblos pequeños
  7. Ocho jóvenes marroquís detenidos por insultar y agredir a personas que hacían el Ramadán en una mezquita de Manresa
  8. La llegada de un frente provocará un desplome de las temperaturas, lluvia, nieve y viento durante el fin de semana en Catalunya

La portada de EL PERIÓDICO del 15 de marzo de 2026

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Prisión provisional sin fianza para los dos hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas en Hornachos

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Los detenidos por el crimen de Francisca Cadenas abandonan los juzgados tras decretarse su ingreso en prisión

La mujer que quemó a su pareja en Valencia alega que le prendió fuego porque la maltrataba

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