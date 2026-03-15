Las obras en los túneles del Garraf arrancan este lunes y ponen en jaque la movilidad al sur de Barcelona durante al menos tres meses

Los usuarios del corredor sur de Rodalies, y especialmente los pasajeros de los Regionals de Tarragona y Lleida, ya están acostumbrados a que sus trayectos diarios hacia Barcelona sean auténticas odiseas. Más aún tras el accidente de Gelida, cuando han aflorado cientos de incidencias en la red ferroviaria catalana que no solo han obligado a cortar algunos tramos de estos trayectos regionales, sino que también han hecho más lentos los recorridos que sí ofrecen servicio. A este dolor de cabeza diario, se añade a partir de este lunes un nuevo desafío: empiezan las obras de mantenimiento en los túneles del Garraf, que obligarán a que los trenes circulen por vía única en este estratégico punto del municipio de Sitges por donde pasan tanto los Regionals como la línea R2Sud de Rodalies.

Durante tres meses, los Regionals de Tarragona solo darán servicio hasta Sant Vicenç de Calders. Allí, los pasajeros que precisen llegar hasta Barcelona tendrán que coger uno de los buses sustitutorios fletados por Renfe hasta El Prat de Llobregat. A diferencia de anteriores cortes en este corredor sur, como el del túnel de Roda de Berà, los autocares de la operadora ferroviaria no llegaran hasta la Zona Universitària de Barcelona. Para suplir esta distancia adicional que tendrán que recorrer los pasajeros, se reforzará la R2Sud entre Garraf y la estación de França de Barcelona.

Dos trenes por hora y sentido entre BCN y Sant Vicenç de Calders

En concreto, se prevé que circulen seis trenes por hora y sentido entre Barcelona y Castelldefels; cuatro trenes por hora y sentido entre Barcelona y Garraf y dos trenes por hora y sentido entre Barcelona y Sant Vicenç de Calders de la R2Sud. El mayor refuerzo del tráfico se centrará en el tramo Barcelona - El Prat de Llobregat, por donde circularán ocho trenes por hora y sentido, para tratar de garantizar que todos los usuarios de Regionals puedan llegar rápidamente hasta la capital catalana.

El refuerzo, tal como denuncia el presidente de la asociación Promoció del Transport Públic (PTP), Adrià Ramírez, deja en un extraño limbo a los municipios del Baix Penedès y del Garraf. Los usuarios que habitualmente usan la R2Sud para acercarse al Área Metropolitana de Barcelona pueden optar por tomar uno de los dos trenes por hora y sentido que sí cruzarán los túneles donde se producen los trabajos –que supondrán una inversión de más de tres millones de euros–, o bien coger un tren en sentido contrario hasta Sant Vicenç de Calders y allí coger uno de los buses sustitutorios. "Sobre todo planteamos que los Regionales lleguen al menos hasta Vilanova i la Geltrú", reclama Ramírez. Además, tal como reclamaron muchos de los municipios de la zona, el departament de Territori ha reforzado su red de autobuses interurbanos que unen estas localidades con Barcelona. En total, se añadirán cada día 14.400 plazas de bus más de las habituales, la mayoría concentradas en Sitges, Vilanova y el Vendrell.

Los usuarios de Regionals también tendrán la opción de tomar alguno de los dos trenes que Renfe ha desviado por Vilafranca del Penedès a primera hora de la mañana. Ese mismo lunes, de hecho, está prevista la reapertura del tramo entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia cerrado desde que se produjo el accidente.

Para Ramírez, el plan consensuado principalmente por Adif, Territori y Renfe tiene que ser "un punto de partida" y evolucionar según avancen los días y se detecten problemas a solucionar. Es un diagnóstico que comparte la portavoz de la plataforma de usuarios del corredor sur de Rodalies, Dignitat a les Vies, Anna Gómez, que valora positivamente que desde la Administración se haya indicado que se trata de un plan "vivo" susceptible de ir evolucionando.

En su caso, Gómez pone el acento en la necesidad de vigilar especialmente los tiempos de transbordo que se han establecido entre los trenes y los buses. "Es imposible que todo el pasaje de un tren salga del vagón y llegue al autocar en cuatro minutos en El Prat", denuncia.

Críticas al plan de movilidad alternativo

Desde los ayuntamientos del Camp de Tarragona y del Garraf se muestran críticos con los planes alternativos de movilidad. El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, asegura a este diario que la Generalitat ha confirmado el refuerzo del servicio por carretera entre la ciudad y la capital catalana con 1.440 plazas, lo que significan 12 conexiones en cada dirección. “Hicimos la petición al ver que el corte significaba un aumento de más de 15 minutos del trayecto, con la consiguiente afectación a la población”, apunta Viñuales.

Desde Valls, una de las ciudades más afectadas, Dolors Farré lamenta que la provincia de Tarragona “es la gran olvidada”, habla de un servicio “deficiente” y pide “paciencia” a la ciudadanía para realizar un trayecto a Barcelona que será “una gincana”. También en la R13, el alcalde de Montblanc, Marc Vinya, se siente “desinformado” al no haber recibido información directa desde Adif o Renfe, y pide que las obras duren “el mínimo tiempo posible”. En el Priorat y la Ribera d’Ebre llevan un mes con la R15 a medio gas y sin trenes en algunos tramos: en Falset, el alcalde Carles Brull explica que el consistorio ha decidido fletar un “autobús de emergencia y excepcional”, gratuito para la ciudadanía, para conectar con Tarragona, Reus y Barcelona los domingos, el día que Renfe no ha habilitado el servicio alternativo.

"Es la tormenta perfecta"

En el Baix Gaià, Torredembarra y Altafulla han conseguido que Territori habilite dos autobuses directos diarios, uno por sentido, hacia la capital catalana. El alcalde de Torredembarra, Vale Pino, asegura que el objetivo es que “este servicio funcione" para que "quede instaurado” cara a la futura concesión del transporte público de 2028.

Respecto al Garraf, la comarca en la que se realizarán las obras, el alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, admite que, aunque las actuaciones son “importantes y necesarias”, las afectaciones serán “inevitables”. Por su parte, la alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell, una de las poblaciones más afectadas por el corte, asegura que los usuarios han perdido la confianza en Rodalies y que la mayoría optará por el autobús. Carbonell recuerda que la actuación en los túneles "es largamente reivindicada", pero teme la saturación del plan alternativo. "Hemos pedido más autobuses y nos los han garantizado, pero creemos que no se va a satisfacer la demanda", asegura la alcaldesa, quien concluye: “Es la tormenta perfecta”.