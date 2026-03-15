Videopódcast 'Sobre (vivir) a la crianza'
Marc Masip, experto en adicción tecnológica: “La relación entre consumo de redes y problemas de salud mental no es de correlación, es de causalidad”
Samanta Villar y sus expertos invitados debaten sobre el uso de pantallas en la infancia y adolescencia y traen datos alarmantes: la mayoría de los jóvenes están en redes sociales y muchos duermen con el móvil en la habitación
Sharenting: "Falta conciencia de los riesgos a los que estamos exponiendo a nuestros menores"
A raíz del anuncio del gobierno de prohibir las redes sociales a menores de 16 años, nos preguntamos cómo gestionamos las pantallas con nuestros hijos. Por mucho que otros temas hayan saltado a primera fila, los que estamos criando seguimos con el rabillo del ojo puesto en el dispositivo que nuestro hijo tiene en la mano. Es la mayor preocupación compartida en cualquier parque o chat de padres.
Hubo un tiempo en el que pareció que nos habíamos rendido al móvil. Sin embargo, algo cambió. El Gobierno ha anunciado una Ley Orgánica para retrasar el acceso a las redes sociales a los 16 años. Pero, ¿el contacto con los dispositivos digitales debería restringirse todavía más? Mientras hace cuatro días los colegios se llenaban de pantallas para ayudar a nuestros hijos en la alfabetización digital, en algunas comunidades ya han corrido a retirarlas.
¿En qué quedamos, entonces? ¿Las pantallas son una herramienta o un riesgo? Este es el tema que se aborda en el primer capítulo de la nueva temporada del videopodcast Sobrevivir a la crianza, de El Periódico.
Para hablar de este tema se escucharán las voces de Catherine L’Ecuyer, investigadora y doctora en Educación, Mireia Romero, portavoz del movimiento de familias por una Adolescencia Libre de Móviles y Marc Masip, CEO de Desconect@, centro de atención a adolescentes especializado, entre otros, en la adicción a las tecnologías. L'Ecuyer fue una de las primeras personas en alertar contra la digitalización temprana. "La realidad es mucho más rica que la pantalla. El niño necesita asombro real, no estímulos artificiales que anulan su capacidad de atención", asegura la investigadora.
Para las familias no es fácil soportar la presión. Mireia Romero, portavoz del movimiento que ha servido de impulso para la nueva Ley Orgánica, asegura que “el problema no es solo el uso que hacen ellos, sino la presión social que sentimos las familias para darles el móvil porque 'todo el mundo lo tiene”.
Para Marc Masip, CEO de Desconect@, “el móvil no es un juguete, es una herramienta con un potencial de adicción altísimo. No le darías un coche a un niño de 12 años, ¿por qué le das un smartphone?"
Dónde ver y escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza'
Podrás escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza' cada domingo en las principales plataformas de pódcast: Spotify, Ivoox, Apple Podcast, Podimo, Amazon music y Youtube.
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