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Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de las protestas en la educación: fechas, afectaciones y qué reclaman
La huelga de profesores en Barcelona, Barcelonès y Baix Llobregat arranca este lunes una semana de paros en toda Catalunya
Catalunya afronta a partir de este lunes una semana de paros en las aulas por el pulso que los sindicatos Ustec, Aspepc y CGT mantienen con la Generalitat, a raíz de su rechazo al reciente acuerdo salarial entre el Departament d'Educació, CCOO y UGT.
Ustec y Aspepc, la dos principales organizaciones sindicales en este sector, junto a CGT, persiguen una movilización lo más similar posible a la conseguida el pasado 11 de febrero, cuando una convocatoria unitaria vació las aulas y sacó a la calle a unos 70.000 docentes en toda Catalunya.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir en directo las movilizaciones.
Por qué 40.000 personas rechazan el acuerdo
Más de 40.000 docentes han mostrado su rechazo al pacto. ¿Cuáles son los motivos? La lista es larga y cada profesor tiene sus motivos, de la fusión de las ciencias en bachillerato a la falta de recursos a la inclusiva. Esta es la lista de los recogidos por Ustec, sindicato mayoritario en la educación pública.
Incremento del 30% del complemento
El Departament d'Educació alcanzó un acuerdo con CCOO y UGT, dos de los cinco sindicatos presentes en la Mesa Sectorial, para mejorar las condiciones laborales y salariales del profesorado catalán. Entre otros flecos, el 'Acuerdo de país por la educación' incluye un incremento del 30% del complemento salarial autonómico de los docentes.
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