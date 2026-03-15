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Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de las protestas en la educación: fechas, afectaciones y qué reclaman

La huelga de profesores en Barcelona, Barcelonès y Baix Llobregat arranca este lunes una semana de paros en toda Catalunya

Corte de la Ronda Litoral durante la huelga docente del pasado 11 de febrero.

Corte de la Ronda Litoral durante la huelga docente del pasado 11 de febrero. / Ferran Nadeu

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Catalunya afronta a partir de este lunes una semana de paros en las aulas por el pulso que los sindicatos Ustec, Aspepc y CGT mantienen con la Generalitat, a raíz de su rechazo al reciente acuerdo salarial entre el Departament d'Educació, CCOO y UGT.

Ustec y Aspepc, la dos principales organizaciones sindicales en este sector, junto a CGT, persiguen una movilización lo más similar posible a la conseguida el pasado 11 de febrero, cuando una convocatoria unitaria vació las aulas y sacó a la calle a unos 70.000 docentes en toda Catalunya.

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EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir en directo las movilizaciones.

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