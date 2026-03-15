La huelga de profesores en Barcelona, Barcelonès y Baix Llobregat arranca este lunes una semana de paros en toda Catalunya

El acuerdo presentado el lunes y calificado de "histórico" tanto por CCOO y UGT como por el Govern, sus tres firmantes, no ha ido acompañado de paz social. Más bien todo lo contrario. El rechazo inicial del pacto por parte de Ustec y Professors de Secundària –los principales sindicatos en primaria y secundaria, respectivamente–, así como de los combativos CGT y La Intersindical, ya avanzaba que la movilización no había terminado, hecho que han confirmado los 40.000 docentes que han participado en la consulta organizada por Ustec para validar o no la propuesta y que la han rechazado.

La pregunta de la iniciativa era clara: "¿Aceptas el acuerdo propuesto por la Administración? Las respuestas posibles eran dos: "Sí, ratifico el acuerdo" (opción que marcaron 2.185 docentes) o "no, rechazo el acuerdo y me comprometo a participar en las próximas convocatorias de huelga", opción elegida por 40.780 docentes, el 95% de los participantes.

Los motivos: de las ciencias a las bajas

Así, con las aguas revueltas por el malestar generado por la firma de un pacto con el que una parte muy importante del profesorado no está de acuerdo, este lunes arranca una convocatoria territorial de cinco días de huelga, entre el 16 y el 20 de marzo, jornada esta última a la que también se han sumado el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y la Plataforma PAS (formada por conserjes y administrativos).

Más allá de los relatos sindicales, la sensación entre el profesorado es que la huelga difícilmente será tan masiva como la del 11 de febrero (todas las convocatorias sostenidas en el tiempo sufren un desgaste y secundar una jornada de paro es lo mismo que hacer tres). Sin embargo, el espíritu de la movilización sigue fuerte, a juzgar por las pancartas que revisten escuelas e institutos. El malestar que se respiraba en la manifestación del 11 de febrero, afirman desde el sector docente, no se resuelve con un incremento de sueldo de 3.000 euros anuales y un pago de 50 euros por noche para los días de colonias (dos de las medidas recogidas en el pacto). Los temas que remueven a un grueso de maestros y profesores y que les han llevado a rechazar el pacto van desde la fusión de las ciencias en bachillerato hasta las bajas sin cubrir.

¿Qué días se ha convocado huelga?

Serán dos jornadas de huelga por centro educativo: la territorial y la general del viernes, 20 de marzo, a la que también se han sumado los estudiantes. Este lunes, 16, el ciclo de protestas empezará en el Baix Llobregat, el Barcelonès y Barcelona.

El martes, 17, será el turno del Penedès, Tarragona y Terres de l’Ebre; y el miércoles, 18, el del Alt Pirineu y Aran, Catalunya Central y Lleida.

El jueves, 19, tomarán el relevo Girona, Maresme y Vallès Oriental y Vallès Occidental. El viernes, 20, la huelga se extenderá a toda Catalunya, con una manifestación unitaria en Barcelona.

Protestas

El lunes, 16, la acción central de la protesta en Barcelona, el Barcelonès y el Baix Llobregat tendrá lugar en la plaza de Urquinaona, donde se halla el Consorci d'Educació de Barcelona (CEB). La protesta se ha convocado a las 12.30 horas.

A la misma hora, el martes, las protestas de la huelga en el sur del territorio se concentrarán en la plaza Imperial Tarraco. El jueves, 19, la mayor acción reivindicativa convocada será en Girona, frente a la sede del departament en la ciudad. Y el viernes 20, también a mediodía, echará a andar en la plaza de Tetuan de Barcelona la manifestación que se prevé más masiva, ya que reunirá a docentes de todo el territorio y a los estudiantes, convocados por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).

¿Quién está convocado a la huelga?

Entre el lunes y el jueves, los sindicatos Ustec, Professors de Secundària, CGT e Intersindical convocan a todo el personal docente y laboral de atención educativa del territorio en cuestión.

El viernes, 20, además, también está llamado a la jornada de paro todo el personal de administración y servicios (PAS) y los alumnos a partir de tercero de ESO (los más pequeños no tienen derecho a huelga), convocados por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).