Salt estrenará los primeros ciclos oficiales de FP en confección y patronaje del Gironès

El centro formativo Qstura, ubicado en Salt (Gironès), ampliará su oferta educativa a partir del curso 2026-2027 con dos ciclos formativos oficiales vinculados al sector textil. Se trata de un Ciclo Formativo de Grado Medio en Confección y Moda y un Ciclo Formativo de Grado Superior en Patronaje y Moda, que permitirán cursar estos estudios por primera vez en la comarca.

La incorporación de estos títulos de Formación Profesional, pendientes de publicación en el DOGC, supone un paso más en la evolución del proyecto educativo de la escuela, que lleva cerca de dos décadas dedicada a la enseñanza del oficio textil. Según el centro, el objetivo es dar respuesta a la demanda de profesionales cualificados en un sector que, pese a mantener actividad en el ámbito de la producción de proximidad, afronta dificultades para encontrar relevo generacional.

Los nuevos ciclos tendrán una duración de 2.000 horas e incluirán prácticas en empresas. Se impartirán en horario de mañana y con grupos de un máximo de 20 estudiantes. Su puesta en marcha se ha desarrollado con la colaboración del colegio Pompeu Fabra de Salt.

El ciclo de grado medio en Confección y Moda estará dirigido a estudiantes que hayan finalizado la ESO y abordará contenidos relacionados con la preparación de fibras, el corte y la confección tanto industrial como a medida, además de nociones de sastrería y modistería. Por su parte, el ciclo de grado superior en Patronaje y Moda se centrará en el desarrollo técnico del producto, con formación en elaboración de patrones, prototipado y gestión de la producción mediante herramientas digitales de patronaje.

El centro formativo Qstura, ubicado en Salt (Gironès) / Qstura

Formación desde los seis años

Con la incorporación de la FP oficial, el centro completa un itinerario formativo que abarca diferentes etapas educativas. La escuela ofrece actividades extraescolares relacionadas con el textil para niños a partir de seis años, formación para adultos y programas de reciclaje profesional, además de cursos para empresas del sector.

También mantiene una colaboración académica con la Escuela Universitaria de las Artes ERAM, adscrita a la Universitat de Girona, en el grado universitario en Moda, lo que permite al alumnado continuar estudios superiores vinculados al diseño.

El centro formativo Qstura, ubicado en Salt (Gironès) / Qstura

Vínculo con empresas

La escuela señala que la nueva oferta educativa pretende reforzar la conexión entre formación y tejido empresarial. Para ello, ha establecido acuerdos con empresas del sector textil donde el alumnado realizará prácticas y podrá acceder posteriormente a una bolsa de trabajo.

Según la dirección del centro, la iniciativa busca contribuir a la formación de perfiles técnicos que actualmente demanda la industria, como patronistas, confeccionistas o responsables de producción.

Antigua fábrica textil

La actividad formativa se desarrolla en la Fábrica Gassol-Monar de Salt, un antiguo complejo industrial vinculado históricamente a la producción textil en la zona. El espacio se ha reconvertido en sede del centro y cuenta con aulas y maquinaria especializada para la enseñanza del oficio.

Asimismo, desde la escuela han explciado que su proyecto educativo se complementa con la labor de la Fundación Silvia Castelló, una entidad vinculada al centro que impulsa programas formativos dirigidos especialmente a niños, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad social, utilizando el aprendizaje de la costura y el textil como herramienta de capacitación.

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Qstura fue fundada y está dirigida por Sílvia Castelló. En sus 19 años de trayectoria, el centro afirma haber formado a más de 9.000 alumnos en distintos programas relacionados con la costura, el diseño y la producción textil.