Una veintena de edificios se iluminan en cian por el Día Internacional del Covid Persistente

Por tercer año consecutivo, este 15 de marzo se vuelve a celebrar el Día Internacional del Covid Persistente con varias acciones de sensibilización para visibilizar una enfermedad crónica y multisistémica que continúa afectando a millones de personas tras la pandemia de SARS-CoV-2. La más llamativa será iluminar varias sedes institucionales de color cian o turquesa oscuro, que simboliza esta enfermedad.

Entre los edificios que se encenderán con este color este domingo están las cuatro delegaciones del Gobierno en Catalunya, el Palau de la Generalitat, el Liceu, los ayuntamientos de Lleida, Argentona, Badalona, Bordils , Cornellà de Llobregat, Montmeló, la Pobla de Mafumet, Lliçà de Vall y Vilanova i la Geltrú, la Torre Miranda o las fuentes ornamentales de Santa Coloma de Gramenet y Terrassa, entre otros.

En un comunicado, el Colectivo de Afectados y Afectadas persistentes por el Covid-19 en Catalunya estiman que seis años después del inicio de la pandemia, la patología "se ha consolidado como una de las mayores crisis derivadas del SARS‑CoV‑2". También añaden que más de 300.000 personas en Catalunya viven "con esta enfermedad multisistémica, crónica e incapacitante para la que todavía no existe tratamiento específico ni una red asistencial adecuada".

Por eso lamentan "el infradiagnóstico, la falta de formación especializada, el cierre de unidades y la desprotección administrativa derivada de la perenne negación de discapacidades, incapacidades laborales y adaptación en el puesto de trabajo". "Este negacionismo institucional obliga a los afectados y afectadas a enfrentarse a su enfermedad de forma aislada mientras su capacidad funcional y su calidad de vida se deterioran de manera progresiva y severa", remarcan.

El covid persistente es una enfermedad reconocida por la OMS, que desde el primer año de la pandemia y hasta la fecha ha descrito más de 200 síntomas. En Catalunya, la Unitat de Covid persistent del Hospital Germans Trias i Pujol, uno de los centros de referencia en investigación sobre esta patología, describe la enfermedad "como una condición clínica heterogénea en la que los síntomas derivados de la infección viral pueden persistir o reaparecer durante meses o años y afectar a múltiples órganos y sistemas del organismo simultáneamente. Síntomas incapacitantes Su heterogeneidad reside en la combinación de causas como la persistencia viral, los microcoágulos, la autoinmunidad y la neuroinflamación".

Entre las manifestaciones más frecuentes de los pacientes se encuentran: deterioro cognitivo severo equiparable a 20 años de envejecimiento cerebral repentino (memoria, acceso al lenguaje, comprensión de información, alteraciones sensoriales, desorientación temporal y espacial, etc.); disautonomía nerviosa, neuropatías y cefaleas; intolerancia ortostática (arritmias o taquicardias, ahogos y vértigo); disnea crónica y deterioro de la función pulmonar; alteraciones inmunológicas, Inflamación sistémica; dolor musculoesquelético generalizado, alteraciones del sueño y trastornos psiquiátricos (ansiedad, depresión) y desequilibrio hormonal, descontrol metabólico y cambios en la menstruación

"A esto se suma un agotamiento fisiológico profundo que se agrava tras cualquier actividad física o mental, conocido como malestar post‑esfuerzo, que puede desencadenar recaídas incapacitantes incluso tras labores cotidianas básicas del hogar, el trabajo o el ocio. La pérdida de independencia también es un denominador común que no solo afecta al enfermo, sino a su entorno y a la sociedad", destacan desde la entidad.

Una enfermedad 'femenina'

Además, recuerdan que, según varios estudios, muestran que las mujeres presentan alrededor de un 30% más de riesgo de desarrollar esta enfermedad, con una incidencia especialmente elevada entre los 40 y los 55 años. En algunas clínicas las mujeres representan hasta el 60‑70% de los pacientes. Este patrón reproduce sesgos históricos de género en la medicina: síntomas complejos, fluctuantes o multisistémicos tienden a ser trivializados o atribuidos a causas psicológicas u hormonales, lo que contribuye al retraso diagnóstico y a un menor reconocimiento institucional de la enfermedad.

Los niños también padecen covid persistente La población pediátrica también sufre covid persistente. En el Reino Unido se estima que más de 100.000 niños y adolescentes viven con síntomas tras la infección por SARS‑CoV‑2, algunos de ellos con limitaciones importantes para asistir a la escuela. En España, sin embargo, no existe todavía un registro epidemiológico nacional completo sobre covid persistente pediátrica, lo que dificulta conocer la verdadera magnitud del problema en menores, según el colectivo.

Los afectados también lamentan que el Gobierno no ha desarrollado la proposición no de ley aprobada en 2024 por el Congreso para el reconocimiento y atención de las personas que padecen covid persistente y no se ha creado ni un registro no los protocolos de atención necesarios. Señalan que tampoco se ha reconocido esta patología como una enfermedad profesional por lo que existe "desprotección integral" de los pacientes.

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En este sentido, el colectivo destaca que el impacto de la enfermedad es especialmente preocupante para el sector empresarial y la economía de cualquier región. Diversos estudios indican que entre el 30% y el 50% de los pacientes con covid persistente presentan limitaciones graves para mantener su actividad laboral, lo que obliga a muchos a pedir adaptación del puesto, reducir jornada, causar baja o sufrir una extinción del contrato o un despido que suele ser improcedente.