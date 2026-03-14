Samanta Villar estrena en EL PERIÓDICO la segunda temporada del videopódcast 'Sobre (vivir) a la crianza'

En el marco del compromiso con las personas y la educación, EL PERIÓDICO estrena este domingo la segunda temporada del videopódcast 'Sobre (vivir) a la crianza', el proyecto conducido por Samanta Villar que aborda los grandes desafíos de la maternidad y la paternidad contemporáneas. Tras la primera temporada, el programa regresa con un nuevo episodio cada semana, estrena nuevo diseño de plató y amplía el espectro de invitados: además de expertos y madres y padres, también participarán hijos, con el objetivo de incorporar su voz a los debates.

El podcast seguirá tratando grandes temas relacionados con la familia y la crianza —como la alimentación, la educación o el bullying—, pero también pondrá el foco en situaciones más concretas y cotidianas, con un enfoque más práctico. Entre ellas, por ejemplo, cómo afrontan distintas familias que sus hijos adolescentes salgan por la noche a discotecas situadas lejos de casa.

Otra de las novedades será el formato de algunos episodios. Para tratar determinados temas habrá dos capítulos complementarios: uno con el punto de vista de ellas y otro con el de ellos. Esto ocurrirá en los capítulos 2 y 3 de la temporada, dedicados a analizar cómo afecta la llegada de los hijos a la relación de pareja.

El primer capítulo: el impacto de las pantallas en la infancia

El episodio que inaugura esta nueva temporada aborda uno de los debates más presentes en la sociedad actual: la relación de niños y adolescentes con las pantallas y la gestión del tiempo que pasan frente a ellas, así como las nuevas iniciativas que están surgiendo para afrontar este fenómeno.

El capítulo plantea que las pantallas y las redes sociales ya no se presentan únicamente como una herramienta tecnológica, sino como un riesgo estructural para la infancia y la adolescencia. En este contexto, se analiza cómo la llamada economía de la atención convierte a los menores en un objetivo directo del diseño tecnológico.

Los participantes abordan también el impacto que este modelo puede tener en el desarrollo de los jóvenes. Más allá de la posible adicción, señalan que el uso intensivo de pantallas puede agravar problemas emocionales, sociales y de salud mental. Ante este escenario, algunas de las respuestas que se plantean pasan por retrasar al máximo la entrega del primer smartphone y fomentar pactos y acuerdos entre familias para gestionar su uso.

Los invitados del primer episodio

Para analizar este tema, el programa cuenta con tres invitados con diferentes perspectivas: Catherine L'Ecuyer, investigadora y autora de bestsellers como 'Educar en el asombro', Marc Masip, psicólogo especializado en adicción a las nuevas tecnologías y director del Instituto Psicológico Desconect@ y Mireia Romero, madre y miembro de la plataforma Adolescencia Libre de Móviles.

Con este nuevo arranque, el podcast busca seguir generando conversación sobre los desafíos actuales de la crianza, incorporando miradas diversas —de expertos, padres e hijos— y ofreciendo herramientas prácticas para afrontar las situaciones que viven las familias en su día a día.

Samanta Villar es conocida por su periodismo comprometido y su franqueza. Sus declaraciones sobre la maternidad cuando tuvo a sus hijos ayudaron a miles de mujeres a empezar a hablar públicamente de los aspectos más duros de ser madre. Se convirtió así en una voz de referencia para muchas mujeres —y, cada vez más, hombres— que buscan hablar sin tabús sobre los aspectos menos visibles de la crianza.

Un proyecto de EL PERIÓDICO y Pi Studio

“Sobre (vivir) a la crianza” es un proyecto de EL PERIÓDICO en colaboración con PI Studio y Masanta Films, producido y dirigido por Samanta Villar, con guion y producción de Sergi Pons y producción ejecutiva de Adriano Morán.

Con este estreno, EL PERIÓDICO amplía su apuesta por los formatos audiovisuales, sumándose a pódcast como Mamarazzis, El pódcast de El Periódico, Libros y cosas o Mas Barcelona, y por los contenidos que conectan con las realidades cotidianas de las familias, mientras Samanta Villar abre un nuevo espacio para hablar —sin miedo ni idealizaciones— de lo que implica, en palabras suyas, "sobrevivir y vivir a la crianza".

Dónde ver y escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza'

Podrás escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza' cada domingo en las principales plataformas de pódcast: Spotify, Ivoox, Apple Podcast, Podimo, Amazon music y Youtube.